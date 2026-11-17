O navă comercială sub pavilion tanzanian, avariată în urma unui atac cu dronă în apele teritoriale ale Ucrainei, în luna septembrie, a eșuat luni, 16 noiembrie, pe litoralul românesc, în apropierea localității Vadu, județul Constanța. Cargoul „Mariam M” a ajuns în derivă după ruperea ancorei și a fost purtat de curenții marini spre coasta României, potrivit informațiilor transmise de Autoritatea Navală Română (ANR), potrivit Știri pe surse.

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Nava a rămas ancorată în zona ucraineană după atacul din septembrie, până la data de 14 noiembrie, când ancora s-a rupt. În acel moment, cargoul a intrat în derivă și a ajuns în zona de responsabilitate maritimă a României.

Intervenția autorităților nu a mai putut împiedica eșuarea

Căpitănia Zonală Constanța a solicitat luni sprijinul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), după ce nava a fost semnalată în derivă în apropierea Portului Midia.

O ambarcațiune specializată de salvare, SAR Artemis, a plecat din Portul Constanța pentru a prelua și remorca cargoul. Din cauza condițiilor de pe mare, echipajele nu au reușit să înceapă manevrele de remorcaj. Curenții și valurile au împins nava spre țărm, unde aceasta a eșuat pe sectorul de plajă dintre Capul Midia și Vadu.

După incident, Căpitănia Zonală Constanța a luat legătura cu armatorul pentru organizarea operațiunilor de recuperare a navei.

Cargoul fusese lovit de o dronă în septembrie

Potrivit informațiilor publicate de autoritățile navale, „Mariam M” a fost lovită de o dronă în apele teritoriale ale Ucrainei, în luna septembrie. Atacul a avut loc în zona canalului Bâstroe, în apropierea Deltei Dunării.

Incidentul s-a soldat cu victime în rândul echipajului, iar nava a rămas ulterior avariată și fără posibilitatea de a-și continua deplasarea în condiții normale.

Cargoul are aproximativ 97 de metri lungime și navighează sub pavilionul Tanzaniei. În urma atacului, acesta a rămas în zona ucraineană, până la ruperea ancorei și deplasarea în derivă spre litoralul românesc.

Armatorul trebuie să organizeze recuperarea navei

Autoritatea Navală Română precizează că armatorul are responsabilitatea operațiunilor de dezeșuare. După readucerea navei pe linia de plutire, aceasta urmează să fie remorcată către un șantier naval pentru reparații.

Incidentul readuce în atenție riscurile pentru navigația comercială din vestul Mării Negre, în contextul atacurilor asupra navelor care tranzitează zona de conflict din apropierea coastelor Ucrainei.