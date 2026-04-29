Un fost polițist și-a rupt în bătaie vecinul pentru că asculta muzică dată prea tare. Cu cagula trasă pe față, a intrat în curte și a făcut prăpăd

Un bărbat din Hârșova, fost polițist, a ajuns în fața judecătorilor după ce și-a rupt în bătaie vecinul, nemulțumit de volumul muzicii. Incidentul a avut loc în vara lui 2024 și s-a soldat cu un dosar penal pe numele agresorului.

De asemenea, fostul agent a primit și o amendă de peste 8.000 de lei.

A intrat peste vecin în curtea lui

Potrivit anchetatorilor, în seara de 17 iulie 2024, în jurul orelor 21:30, Daniel Slobodnicu, fost polițist, a pătruns fără drept în curtea vecinului său. Acesta era îmbrăcat în haine de tip camuflaj și purta cagulă și mănuși, încercând să-și ascundă identitatea.

În cursul aceleiași zile, între cei doi avusese loc un schimb de replici în centrul localității. Fostul polițist a fost deranjat că vecinul său nu îl salutase când a trecut pe lângă el. Disputa s-a încheiat rapid, fiecare plecând spre casă. Seara, însă, conflictul a escaladat. Victima, care își sărbătorea ziua de naștere și asculta muzică în curte, susține că a văzut poarta deschizându-se și înăuntru dând buzna o persoană mascată.

Chiar dacă a încercat să își ascundă identitatea, fostul polițist a fost recunoscut după voce, mers și gesturi.

La anchetă, bărbatul agresat le-a declarat oamenilor legii că a încercat să afle motivul pentru care cineva a intrat la el în curte, dar văzând că nu are cu cine discuta a încercat să se îndepărteze. A fost ajuns din urmă și lovit cu pumnul în zona ochiului drept și în gură.

Când a ieșit din curte, Daniel Slobodnicu ar fi strigat în gura mare că „el face legea în sat”.

La proces, judecătorii au apreciat că faptele au fost comise pe fondul unei stări tensionate, generate atât de zgomotul produs de victimă, cât și de orgoliul agresorului. Pentru asta, instanța a dispus o amendă penală în valoare de 8.050 de lei. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată.

