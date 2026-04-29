OMV Petrom anunță investiții record de 9 miliarde de lei în 2026. A aprobat dividende de 3,6 miliarde de lei

În cursul zilei de marți, 28 aprilie 2026, acționarii OMV Petrom au aprobat distribuirea dividendelor de 3,6 miliarde de lei. De altfel, au fost anunțate investiții record de 9 miliarde de lei în 2026. Față de anul precedent, este marcată o creștere cu 23%. Toate propunerile Directoratului au fost aprobate de adunările generale ale acționarilor, în ziua precedentă.

În cazul bugetului pentru anul 2026, a fost aprobat un buget de circa 9 miliarde de lei. Banii sunt alocați pentru investiții.

„Într‑un context marcat de tensiuni geopolitice și volatilitate pe piețele de energie, OMV Petrom rămâne un partener de încredere pentru România. Asigurăm o treime din necesarul de carburanți și gaze al țării, contribuim cu aproximativ 10% la producția de electricitate și, în 2025, am plătit peste 16 miliarde de lei către stat, prin taxe și dividende.

În 2026, investim 9 miliarde de lei pentru a avansa proiectele noastre majore: Neptun Deep progresează către primele gaze naturale în 2027, proiectul de combustibili sustenabili de la Petrobrazi avansează, iar investițiile în energie regenerabilă intră în faza de implementare. Aceste proiecte sunt esențiale pentru securitatea energetică și susțin tranziția energetică a României. Acționarii noștri sunt aliniați cu privire la aceste priorități pentru perioada următoare”, a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom.

Când se plătesc dividendele

În acest sens, AGOA – Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat distribuirea unui dividend brut total de 0,0578 lei care este defacalt în următorul mod:

0,0466 lei sunt alocați dividendului de bază;

0,0112 lei sunt alocați dividendului special (randament de 5,8%).

La data de 8 iunie 2026 va debuta plata dividendelor. De reținut faptul că valoarea totală a dividendelor anului 2025 a ajuns la 3,6 miliarde de lei. Pentru anul anterior, valoarea reprezintă 40% din fluxul de numerar operațional al Grupului OMV Petrom.

AGOA a aprobat raportul anual al companiei

„Dividendele sunt aliniate politicii companiei, care prevede o creștere anuală de 5–10% a dividendului de bază și un raport de plată cuprins între 40% și 70% din fluxul de numerar operațional. AGOA a aprobat, de asemenea, bugetul pentru 2026 al OMV Petrom S.A., care alocă aproximativ 9 miliarde lei pentru investiții, în creștere cu 23% față de 2025. Aproximativ 60% din bugetul de investiții pentru 2026 este dedicat segmentului de Explorare și Producție, unde lucrările la dezvoltarea Neptun Deep continuă să avanseze, în linie cu calendarul proiectului care prevede primele livrări de gaze în 2027. AGOA a aprobat raportul anual al companiei, care include și Declarația privind Durabilitatea. Elaborată în conformitate cu Standardele Europene de Raportare privind Durabilitatea (ESRS), declarația oferă informații detaliate de mediu, sociale și de guvernanță. Printre realizările din 2025 se numără reducerea cu 19% a emisiilor absolute de gaze cu efect de seră Scope 1-2 față de 2019, o scădere de 77% a intensității metanului în operațiunile de explorare şi producţie față de 2019, peste 80% din achiziții realizate de la furnizori locali și investiții sociale de 104 milioane lei, care au sprijinit peste 350.000 de persoane. La AGEA din aceeași zi, acționarii au aprobat completarea obiectului secundar de activitate al societății și, în consecință, modificarea Actului Constitutiv, cât și actualizarea regulilor interne ale Consiliului de Supraveghere”, mai transmit reprezentanții OMV Petrom.

Autorul recomandă:

