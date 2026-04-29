Un medic celebru a fost găsit mort în locuința sa din București. Ce spun anchetatorii

O femeie în vârstă de 42 de ani, de profesie medic, a fost găsită fără viață în locuința sa din București. Aceasta ar fi lucrat până anul trecut la Institutul Național de Medicină Legală (INML) din Capitală. Oamenii legii ar fi găsit-o spânzurată de aparatul de aer condiționat.

UPDATE 10:42 Potrivit unui comunicat emis de Poliția Română, femeia ar fi fost găsită spânzurată de unitatea exterioară a aerului condiționat.

„Astăzi, 29 aprilie 2026, în jurul orei 07.50, Secția 10 Poliție a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o adresă din Sectorul 3, s-ar afla o persoană, ce pare a fi spânzurată, în exteriorul imobilului.

Polițiștii care s-au deplasat de urgență la adresa indicată, au constatat că aspectele sesizate se confirmă, persoana în cauză fiind o femeie, în vârstă de aproximativ 42 de ani, care se afla spânzurată de unitatea exterioară de aer condiționat, situată la etajul doi al locuinței”, se arată în comunicatul emis de poliție.

Cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în colaborare cu Serviciul Omoruri, pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc tragicul eveniment.

Potrivit știripesurse, femeia ar fi trecut printr-o perioada dificilă în ultimele luni.

Descoperire șocantă într-o locuință din Capitală

Potrivit primelor informații, femeia a fost găsită fără viață în apartamentul său situat la etajul doi al unui bloc din Capitală. Echipele care au sosit la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a o salva.

Polițiștii și procurorii analizează cazul și încearcă să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs decesul. Din primele indicii rezultă faptul că nu au fost implicate alte persoane, însă verificările continuă.

Potrivit unor surse apropiate, femeia ar fi trecut prin mai multe momente dificile în ultimul an, inclusiv pierderea mamei și probleme pe plan profesional, după ce și-a încetat activitatea la Institutul Național de Medicină Legală. Conform unor informații difuzate de România TV, aceasta ar fi fost profund afectată de pierderea locului de muncă și le-ar fi spus celor din jur că a fost îndepărtată pe nedrept.

