Guvernul condus de Bolojan se reunește astăzi în prima ședință după oficializarea demisiilor miniștrilor PSD

Guvernul condus de Ilie Bolojan se reunește astăzi în prima ședință de cabinet după plecarea miniștrilor PSD, ale căror demisii au devenit oficiale odată cu publicarea decretelor semnate de președintele Nicușor Dan în Monitorul Oficial.

Ședința este programată pentru ora 18:00, însă agenda nu a fost făcută publică până la acest moment.

După retragerea miniștrilor social-democrați, portofoliile acestora sunt ocupate temporar de miniștri interimari. În ciuda schimbărilor, Executivul își păstrează atribuțiile complete și poate adopta ordonanțe de urgență, ordonanțe simple sau proiecte de lege ce urmează să fie trimise Parlamentului. Demisiile miniștrilor PSD au fost depuse săptămâna trecută, în urma deciziei partidului de a retrage sprijinul politic pentru premier.

Reprezentanții PSD au transmis că sunt dispuși să participe la formarea unui nou executiv pro-european și să susțină un premier, fie politic, fie tehnocrat. Între timp, PSD și AUR s-au aliat pentru o moțiune împotriva lui Ilie Bolojan.

Liderul AUR, George Simion, a anunțat că au fost strânse 253 de semnături pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului.

La rândul său, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a precizat că înțelegerea cu AUR este una temporară, având ca obiectiv exclusiv schimbarea premierului.