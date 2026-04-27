Scandal într-o biserică „privată”. Răspopitul „Teodosie” s-a luat la bătaie cu „arhimandritul Ioanichie” în fața altarului

Scandal într-o biserică „privată”. Un conflict violent s-a iscat, duminică dimineața, într-o biserică privată din Târgu Jiu, unde doi așa-ziși preoți au ajuns la agresiuni chiar în timpul slujbei.

Totul, sub privirile șocate ale enoriașilor. Situația a degenerat rapid și cineva a sunat la 112, pentru a cere intervenția poliției.

Cine sunt scandalagii

Potrivit primelor informații, în centrul scandalului s-ar afla „arhimandritul Ioanichie”, pe numele său real Ionuț Cosmin Barză și unul dintre susținătorii săi, răspopitul „Teodosie” (Gabriel Vlad).

Barză este cunoscut drept un personaj controversat, după ce, în urmă cu trei ani, a fost demis de Mitropolitul Olteniei.

I s-a interzis să mai slujească în Biserica „Sf. Varvara” din Tg. Jiu. În pofida deciziei, el ar fi continuat să țină slujbe într-o biserică privată, amintește Gorjoline.ro.

Mai mult, scandalul nu s-ar fi oprit la cei doi, ci ar fi implicat și enoriași prezenți la slujbă.

Deocamdată, nu se cunosc cauzele conflictului violent.

Cei implicați sunt „recidiviști”

În urmă cu trei ani, polițiștii din Târgu Jiu au dechis un dosar penal pe numele lui Ionuț Cosmin Barză.

Acesta era acuzat că a exercitat fără drept activitatea de preot și a continuat să slujească, deși îi fusese retras acest drept de către Mitropolia Olteniei.

La rândul său, Gabriel Vlad, „Teodosie”, a fost implicat într-un incident în 2022.

Atunci, cel cunoscut drept „Teodosie” a fost prins la furat într-un magazin Leroy Merlin din Craiova, fiind surprins de un agent de securitate.

Oamenii legii ajunși la fața locului au intervenit pentru a calma spiritele, urmând să stabilească exact circumstanțele în care a izbucnit conflictul și dacă au fost comise fapte de natură penală.

