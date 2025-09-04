Prima pagină » Actualitate » Un ieșean a cerut în instanță DESPĂGUBIRI materiale pentru suferințele din perioada serviciului militar efectuat în 1996. Ce au spus judecătorii

Un ieșean a cerut în instanță DESPĂGUBIRI materiale pentru suferințele din perioada serviciului militar efectuat în 1996. Ce au spus judecătorii

04 sept. 2025, 18:45, Actualitate
Un ieșean a cerut în instanță DESPĂGUBIRI materiale pentru suferințele din perioada serviciului militar efectuat în 1996. Ce au spus judecătorii
FOTO - Caracter ilustrativ

Un bărbat din Iași a cerut în instanță despăgubiri și un spor la pensie pentru suferințele din perioada serviciului militar obligatoriu, efectuat acum aproape 30 de ani (1996), scrie Ziarul de Iași.

El susține că a fost încorporat, deși era bolnav, iar bătăile primite în unitățile unde a servit i-ar fi agravat starea de sănătate.

Astfel, el a dat în judecată Casa de Pensii Iași și Ministerul Afacerilor Interne, solicitând daune morale de 50.000 de lei, dar și o indemnizație militară permanentă. Judecătorii Tribunalului din Iași nu au găsit, însă, temei legal pentru plângerea sa.

El a arătat că fusese încadrat cu handicap permanent, diagnosticat cu schizofrenie, și că ar fi trebuit să fie scutit de armată. Cu toate acestea, în anul 1996 a fost încorporat și repartizat la unități de jandarmi din Baia Mare, Giurgiu și Băneasa, unde afirmă că a fost bătut frecvent.

La pensionarea sa, în iulie 2024, el a reclamat că nu s-a ținut cont de perioada serviciului militar, deși acesta ar fi trebuit să fie valorificat, mai ales că el nu ar fi trebuit să fie recrutat.

Tribunalul a constatat însă că perioada fusese deja inclusă în pensia de invaliditate de care beneficiază.

Cât privește daunele morale, judecătorii au arătat că termenul legal de trei ani pentru introducerea unei astfel de acțiuni expirase în 2000, la trei ani după eliberarea din armată.

În plus, la recrutare fusese declarat apt conform normelor medicale de atunci, fără să fi contestat decizia comisiei.

Primele dovezi medicale privind probleme psihice datează abia din 2001 și nu a adus probe care să arate că starea de sănătate i-ar fi fost agravată în timpul armatei.

Tribunalul a respins și cererea privind o „indemnizație militară”, explicând că legea în vigoare în acea perioadă o prevedea doar pentru soldați și recruți pe durata concentrării, nu pentru foști militari în termen.

Hotărârea Tribunalului, pronunțată luni, poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile.

