Un medic împărtășește 3 obiceiuri simple și sănătoase pentru longevitate ale norvegienilor, renumiți pentru traiul îndelungat

Poate că Norvegia nu are popularitatea unor regiuni precum Mediterana, dar oferă secrete subestimate pentru a trăi mai mult și a te distra de minune făcând acest lucru, potrivit Dr. Jeffrey Rouse, scrie Bussines Insider.

Rouse, profesor la Universitatea Tulane și director medical la compania de tehnologie medicală Shiftwave, este cercetătorul invitat într-o viitoare croazieră norvegiană axată pe longevitate, organizată de compania de turism Orbridge. Rouse, specializat în sănătatea creierului, a spus că a devenit fascinat de Norvegia deoarece tradițiile sale sociale distinctive pot ajuta la protejarea creierului de îmbătrânire.

„Norvegienii sunt o lentilă excelentă pentru a ne învăța despre câteva practici sănătoase de longevitate”, a declarat el pentru sursa citată.

În cadrul mai multor studii, Norvegia se clasează printre primele țări în ceea ce privește fericirea, durata de viață și sănătatea, perioada de viață fără boli cronice sau alte deficiențe legate de vârstă.

Dieta nordică este bogată în grăsimi sănătoase

Norvegienii au una dintre cele mai sănătoase diete din lume.

„Dieta norvegiană este un factor semnificativ. A fost descrisă ca fiind verișoara dietei mediteraneene”, a spus Rouse.

Dieta nordică, care se referă la modelele alimentare din Norvegia, precum și din țări precum Danemarca, Finlanda și Islanda, este plină de alimente integrale, neprocesate, cum ar fi legume, cereale integrale, nuci, leguminoase, semințe și fructe de pădure.

Acesta pune accent pe consumul de fructe de mare sezoniere și locale, atunci când este posibil, și pe evitarea alimentelor procesate cu adaos de zahăr și sare.

Dieta nordică include în mod tradițional mai multe fructe de mare din ape reci, cum ar fi somonul, macroul și sardinele, potrivit lui Rouse. Acești pești sunt surse bogate de grăsimi sănătoase, cum ar fi omega-3, care ajută la protejarea creierului și a corpului de stresul legat de vârstă.

Dieta nordică include și alimente fermentate, cum ar fi skyr, similar iaurtului grecesc, precum și legume murate, care susțin sănătatea intestinală.

„Este foarte bogată în antioxidanți”, a spus Rouse. „Dacă pui toate acestea împreună cu accentul pus pe legume, leguminoase și nuci, este într-adevăr un model bun pentru cum să ai o dietă bună, care promovează sănătatea.”

De asemenea, norvegienii beau mai multă cafea decât aproape oriunde în lume, pe locul doi după Finlanda, conform cercetărilor. Cafeaua zilnică pentru longevitate are multe beneficii și se crede că reduce riscul de boli de inimă, cancer și diabet.

Norvegienii adoră exercițiile fizice în aer liber

Un alt obicei sănătos în rândul norvegienilor este să facă multă mișcare, mai ales în natură.

Un aspect cheie al culturii norvegiene este „friluftsliv”, care se traduce prin „viață în aer liber”.

„Există o așteptare culturală ca oamenii să iasă și să petreacă timp în natură și să facă acest lucru în comun”, a spus Rouse, adăugând: „Este adânc înrădăcinat în cultura lor”.

În viața de zi cu zi, aceasta include drumeții, ciclism, mers pe jos, schi și caiac pe tot parcursul anului, de obicei ca activitate socială.

Și cercetările sugerează că exercițiile fizice în aer liber sunt deosebit de benefice, ajutând la reducerea stresului, la creșterea energiei și la îmbunătățirea stării de spirit prin creșterea endorfinelor care stimulează starea de bine și scăderea cortizolului.

Cultura saunei din Norvegia are beneficii anti-îmbătrânire

Sauna este îndrăgită în Norvegia, oferind căldură pentru a calma mușchii dureroși după exerciții fizice intense și contrastând terapia caldă și rece în lunile reci de iarnă.

Sauna oferă și o oportunitate de relaxare într-un spațiu comunitar discret. Este asociată cu beneficii precum o inimă mai sănătoasă, inflamație redusă și un risc mai mic de boli, inclusiv boli de inimă și demență.

„Norvegienii, la fel ca mulți din lumea scandinavă, au o istorie bogată în ceea ce privește sauna, despre care știm că are o serie de beneficii susținute de cercetări pentru sănătatea cardiovasculară și a creierului”, a mai spus Rouse.

