Regula somnului 7:1 ar putea prelungi viața cu până la patru ani, conform unui studiu care a monitorizat 47 de milioane de nopți dormite

Un somn bun… nu doar că îmbunătățește starea de spirit, dar ar putea chiar prelungi viața. Un studiu britanic amplu a identificat un model de somn – așa-numita regulă 7:1 – care reduce riscul de mortalitate cu 24% și ar putea adăuga până la patru ani de speranță de viață.

Metoda este surprinzător de simplă: dormi șapte ore, mergi întotdeauna la culcare în același interval orar pe care să îl respecți cel puțin cinci nopți pe săptămână. Potrivit larazon.es, acest lucru nu necesită dispozitive, diete sau rutine complexe, ci doar consecvență. De asemenea, cercetătorii explică faptul că stabilirea obiectivului la cinci nopți – și nu șapte – reduce senzația de presiune și îmbunătățește respectarea pe termen lung.

Cercetarea, realizată de Vitality și London School of Economics, a analizat date din 47 de milioane de nopți înregistrate de dispozitive de monitorizare a somnului. Analiza a concluzionat că menținerea unui program regulat de somn și a unui somn de șapte ore reduc semnificativ riscurile, cu o rată a mortalității cu 24% mai mică, cu 7% mai puține internări în spital și o creștere potențială a vieții cu doi până la patru ani.

Dormitul mai puțin de șase ore crește riscul de deces prematur

Totodată, studiul avertizează că cei care dorm mai puțin de șase ore au un risc cu 20% mai mare de deces prematur, în comparație cu cei care dorm între șapte și opt ore.

Dar cheia nu este doar somnul suficient, ci și dormitul la aceeași oră în fiecare noapte, pentru că regularitatea promovează stabilitatea sistemului circadian, reduce tensiunea arterială nocturnă și îmbunătățește funcția cardiovasculară.

Experții recomandă menținerea unui program fix, chiar și în weekend, evitarea ecranelor cu cel puțin o oră înainte de culcare, deoarece lumina albastră inhibă melatonina, reducerea consumului de alcool, cofeină și alimente picante noaptea… și dormiți într-un mediu întunecat și liniștit pentru a evita activarea sistemului de alertă.

