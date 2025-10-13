Un multimilionar de 79 de ani își caută pe Tinder o parteneră care să-i ofere un moștenitor: „Nu cred că sunt prea bătrân pentru a avea copii”

Sir Benjamin Slade, un multimilionar britanic în vârstă de 79 de ani, și-a creat un cont pe Tider, cu un scop mult mai serios decât distracția sau relațiile scurte.

Născut în anul 1946, Sir Benjamin a mai fost căsătorit, însă el nu are un fiu. A reluat deci căutarea unei soții care să îi ofere un viitor moștenitor al domeniului său de peste 500 de hectare din Somerset, potrivit The Mirror.

În emisiunea „Millionaire Age Gap Love”, difuzată de Channel 5, acesta a declarat: „Nu cred că sunt prea bătrân pentru a avea copii, am nouă luni de rezervă într-o bancă de spermă și pot folosi asta”.

Atunci când un angajat i-a prezentat Tinder, el și-a creat rapid un cont, dar nu și-a pus vârsta reală. Astfel, Sir Benjamin „a scăzut câțiva ani”, pentru a părea că are 56 de ani, și a început să caute.

Atunci când a dat peste profilul unei femei de aproape 60 de ani, el a spus ferm: „Are 58 de ani, e puțin bătrână pentru mine. Putem să restrângem vârstele la sub 40 de ani?”

Atunci când programul s-a încheiat, părea că toate visele lui Sir Benjamin s-au împlinit. Daily Mail a spus că urma să se căsătorească cu poeta și compozitoarea americană Sahara Sunday Spain, mult mai tânără decât el, și că urmau să aibă un copil.

Chiar și așa, două ceremonii organizate de Sahara au fost anulate în ultimul moment de Sir Benjamin.

În ce privește urmașii, căutarea pentru un fiu continuă, deoarece copilul pe care el îl are este fată. Însă în ciuda ale de peste un deceniu pentru un partener și o familie, Sir Benjamin pare să nu aibă interes pentru fiica sa.

