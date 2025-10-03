Prima pagină » Actualitate » Un pasager a fost depistat în aeroport cu un craniu de om și alte rămășițe umane în bagaj. Șocant pentru ce le folosea

03 oct. 2025, 20:26, Actualitate
Un pasager a fost depistat în aeroport cu un craniu de om și alte rămășițe umane în bagaj. Șocant pentru ce le folosea
Un pasager a fost reținut la Aeroportul Internațional Tampa din Florida, SUA, după ce agenții Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierei (CBP) au descoperit în bagajul său un craniu și alte rămășițe umane.

Acest călător declarase numai zece trabucuri, scrie NBC News, dar controlul de rutină a scos la iveală un pachet învelit în folie de aluminiu care conținea oase, o parte din craniu, dar și vertebre, alături de plante interzise și trabucuri nedeclarate.

Conform directorului operațiunilor de CBP Tampa, Carlos C. Martel, el le-a spus agenților că rămășițele erau pentru ritualuri”.

Pasagerul a declarat că articolele erau destinate ritualurilor, dar, din cauza riscurilor grave pentru sănătate, acestea au fost confiscate și distruse”, a precizat oficialul.

CBP a explicat că transportul de rămășițe umane este permis numai în situația în care există un certificat de deces și declarația corespunzătoare.

Autoritățile americane i-au confiscat însă pasagerului toate bunurile nedeclarate și au distrus rămășițele umane din cauza riscului sanitar.

Agenții au reamintit că nerespectarea regulilor poate să ducă la confiscarea bunurilor și la amenzi, iar pentru a transporta legal rămășițe este obligatorie prezentarea documentelor medicale și a certificatelor necesare.

