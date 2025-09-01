SCANDAL într-un avion al companiei Wizz, care venea de la Bruxelles la Bucureşti. Un pasager român a lovit echipajul şi a strigat diverse mesaje

Un pasager român aflat la bordul unui avion Wizz Air, care zbura de la Bruxelles la București, a făcut un scandal monstru cu mai puţin de o oră înainte de aterizare. Aeronava decolase de pe Aeroportul Charleroi, cu destinaţia Otopeni.

Astfel, cu doar 40 de minute înainte de aterizare, bărbatul a început să ţipe „I want cash, no card” („Vreau cash, nu card”-n.r.) şi „de ce nu sunt buni banii mei”. Apoi, chiar a început să-i înjure pe însoţitorii de zbor şi să-i bată cu pumnii, un martor declarând pentru HotNews că incidentul a durat aproape 20 de minute.

„S-au produs îmbrânceli la bord, ba chiar s-au împărțit și pumni, dar în cele din urmă un pasager mai corpolent a reușit să-l imobilizeze după ce l-a prins de gât. El a fost imobilizat în scaun cu mai multe centuri de siguranță”, a povestit acesta.

Dar, deși era legat de scaun, pasagerul, care părea că se află sub influenţa băuturilor alcoolice, a continuat să înjure şi să ameninţe. Mai mult, a început să strige către restul pasagerilor mesaje împotriva vaccinului anti-Covid, LGBT sau a Uniunii Europene și chiar a urlat numele lui Nicolae Ceauşescu, dar şi „Slava România, Slava Diana Șosoacă” (Slava = Trăiască-n.r.).

În cele din urmă, a fost imobilizat de un alt pasager, iar – după aterizarea avionului – poliţiştii au urcat la bord şi l-au escortat pe bărbat înainte ca restul pasagerilor să coboare.

FOTO – caracter ilustrativ: Facebook.com/airportcluj.ro