Un pasager american a obținut peste 8 milioane de euro DESPĂGUBIRE, după ce a suferit două accidente vasculare, în timpul unui zbor

Un pasager american a obținut circa 8,1 milioane de euro despăgubire, după ce a suferit două accidente vasculare (AVC) legate de un zbor American Airlines, pe ruta Miami-Madrid.

Decizia s-a pronunțat la data de 18 septembrie 2025, de către un juriu federal, la aproape patru ani după producerea incidentului petrecut în noiembrie 2021, conform New York Post.

Conform plângerii depuse în instanță, înainte de a se îmbarca, Jesus Plasencia, în vârstă de 67 de ani, a suferit un AVC ușor: nu mai putea vorbi și nu își mai putea ține în mână telefonul.

Soția lui a alertat o însoțitoare de bord și pilotul, dar, conform documentelor, ei ar fi „glumit” și au permis totuși decolarea.

Dar în timpul zborului, bărbatul a suferit un al doilea AVC, însă mult mai grav. Iar la sosirea în Spania, a fost internat vreme de trei săptămâni. De atunci, el nu mai poate vorbi sau scrie și a devenit total dependent de ajutorul celor din jur.

În anul 2023, cuplul a dat în judecată compania, cu argumentul că echipajul nu și-a respectat propriile protocoale interne de siguranță.

De altfel, regulile American Airlines impun personalului de cabină să alerteze rapid o echipă medicală, în caz de suspiciune în ce privește starea de sănătate a unui pasager.

În cazul de față, echipajul s-ar fi limitat să le ceară pasagerilor din apropiere să-l supravegheze pe bărbat, fără să-l informeze pe comandantul de bord, care ar fi putut lua în considerare o deviere a rutei pentru o intervenție medicală rapidă, în vederea reducerii sechelelor.

Pe 18 septembrie 2025, juriul federal a constatat că compania aeriană nu și-a respectat regulile interne și a dispus la plata despăgubirilor către cuplu: 9,6 milioane de dolari.

Compania aeriană contestă însă decizia și ia in calcul un apel:

„Siguranța și starea de bine a pasagerilor noștri sunt prioritatea noastră absolută. Deși respectăm decizia juriului, nu suntem de acord cu verdictul și evaluăm în prezent pașii următori.”

