Un politician, profesor de Religie, a bătut și violat un copil de 14 ani. A candidat la primărie din partea PNL și PSD

Un profesor de Religie, dar și politician al comunei Lița din Teleorman, este acuzat că ar fi violat și bătut o elevă în vârstă de 14 ani, în mod repetat. Pe numele consilierului local era emis și un ordin de protecție cerut de soție și de copii, în luna mai a acestui an. Marius Lucian Chiurtu a candidat și la primărie din partea PSD(2020) și PNL(2024).

În urmă cu 2 zile, un profesor de Religie a fost reținut în urma unor acuzații de viol și violență asupra unei minore, după cum a anunțat Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Potrivit oamenilor legii, ar fi vorba despre Marius Lucian Chiurtu; un politician cu vechime din Teleorman, care deține și funcția de consilier local în comuna Lița din același județ. Chiurtu nu este la prima tentativă de ceartă cu legea. Pe numele său a fost emis și un ordin de protecție, solicitat chiar de copiii și de soția sa, pe 16 mai 2025.

Luna trecută, profesorul de Religie a fost oprit, pe 25 iulie 2025, de polițiștii rutieri și a fost pus să sufle în fiolă, însă a refuzat. Acesta era suspectat că se află fie sub influența alcoolului, fie a substanțelor psihoactive.

Parchetul a emis un comunicat în care relatează că politicianul, care a mai candidat și la primărie din partea PSD și PNL, a întreținut în perioada ianuarie-mai 2025 „în mod repetat raporturi sexuale cu o minoră în vârstă de 14 ani, în imobile situate în Bucureşti şi pe raza judeţului Teleorman, perioadă în care ar fi exercitat asupra acesteia acte de violenţă fizică, în două rânduri. „Inculpatul a comis infracţiunea de viol în condiţiile în care, din cauza vârstei, persoana vătămată nu putea să exprime un consimţământ valabil, dar şi profitând de poziţia sa de autoritate asupra minorei, în calitate de profesor de religie”, după cum reiese din comunicatul Parchetului.

După ce procurorii l-au reținut pentru 24 de ore, profesorul de Religie a fost arestat preventiv, pe 20 august, pentru 30 de zile, în urma unei decizii a Judecătoriei Sectorului 6. Însă, numai pentru acuzația de viol asupra unui minor, în formă continuată. Acuzatul a contestat măsura, iar judecătorii Tribunalului București trebuie să se pronunțe în zilele următoare.

Potrivit spuselor primarului localității Lița, Marian Nonea, Chiurtu a ocupat și funcția de viceprimar al comunei(2012-2020) și era cunoscut în zonă ca un fidel al locurilor cu păcănele, avea credite neachitate și primea frecvent somații de plată.

Marius Lucian Chiurtu devine cel de-al treilea profesor de religie acuzat, în ultimul an, pentru agresiunea sexuală a unor eleve minore, iar fenomenul pare a fi în creștere.

Anul acesta, în februarie 2025, un alt profesor de limba engleză în vârstă de 40 de ani din Dej a fost arestat preventiv pentru că ar fi violat un copil de 13 ani, iar în iunie 2025, preotul Aurelian Emilian Oprișan, din Galați, a abuzat sexual, de opt ori, o fată care avea 13 ani și 11 luni, căreia acesta îi preda Religie.

