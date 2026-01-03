Prima pagină » Știri externe » Catastrofa de la Crans-Montana, ziua 3. Întreaga Europă este alături de Elveția. Investigarea cauzei declanșării incendiului abia începe

03 ian. 2026, 05:09, Știri externe
Incendiul devastator de la barul „Le Constellation” din Crans-Montana, Valais, a prococat 40 de morți și 119 de răniți.  71 dintre persoanele rănite sunt cetățeni elvețieni.  14 răniți sunt cetățeni francezi, 11 sunt cetățeni italieni, 4 sunt cetățeni sârbi. De asemenea, printre răniți se află un belgian, un bosniac, 1 finlandez, 1 luxemburghez, un polonez și un portughez. Alte 15 persoane rănite urmează să fie identificate. 

Dintre cele 40 de victime ucise în incendiu, numai două au fost identificate: o tânără franceză de 20 de ani și un tânăr italian de 16-17 ani, pe nume Emanuele Galeppini, care a fost jucător de golf și coleg cu nepotul omului de afaceri Ion Țiriac, Alex Țiriac.

Proprietarii clubului, soț și soție, au fost audiați de autorități ieri, în timp ce liderii europeni s-au angajat să ajute cât pot de mult persoanele rănite în urma incendiului.

Incendiul ar fi fost provocat de artificiile de pe sticlele de șampanie

Mai mulți martori au raportat că incendiul a fost provocat de o chelneriță care a adus în încăperea barului de la subsol sticle de șampanie cu artificii. În fotografii, ea apare că este cărată de către un barman pe umerii lui în toiul distracției. Artificiile au fost la câțiva centimetri distanță de tavanul din lemn.

Tavanul a luat foc după câteva secunde de la scântei. Din acel moment, persoanele aflate la coada de la intrarea barului au observat fumul cum iese din încăpere. 10 secunde mai târziu, a urmat o explozie de foc. Tavanul era placat cu spumă acustică, element care ar fi putut contribui la răspândirea rapidă a focului. Astfel de material poate provoca fum toxic și dens. De la „deflagrație” , întreaga încăpere a luat foc.

Scene de groază care amintesc de incendiul de la Colectiv

Persoanele aflate în bar au încercat să scape urcând scările sau  pe ușa de la ieșirea principală.  Viteza cu care s-au răspândit flăcările i-a împiedicat pe multe persoane să mai ajungă la ieșirea de urgență. Mulțimea s-a îngrămădit, blocând astfel ieșirea principală.

Unele persoane au reușit să scape spărgând geamurile și ieșind prin ferestre. Unii martori aflați la fața locului s-au oferit să ajute victimele care „ardeau din cap până în picioare, fără să mai aibă haine”. Multe victime au ars atât de sever că nu mai pot fi recunoscute.

Poliția cantonală din Valais a raportat că autoritățile au fost alertate de la 01:30 ora locală a Elveției, la peste o oră și jumătate de la intrarea în Noul An 2026. Polițiștii și pompierii au sosit la 01:32: 150 în total, cu 10 elicoptere și 40 de ambulanțe. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că un cetățean român este dat dispărut.

Cele mai noi