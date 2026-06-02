În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gen. (R.) Dorin Toma, fost comandant al Comandamentului Diviziei Multinaționale Sud-Est a NATO, susține că, potrivit declarațiilor publice, toate cele 43 de drone rusești ar fi fost interceptate încă de la decolarea din Crimeea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gen. (R.) Dorin Toma: „Problema a fost de angajarea ei pentru a fi distrusă. Așa au fost declarațiile publice că inclusiv acel roi de 43 de drone a fost depistat pe radare și monitorizat inclusiv când se apropia dinspre Peninsula Crimeea spre orașul Reni.

Invitat la Marius Tucă Show, Dorin Toma susține că, potrivit declarațiilor publice, toate cele 43 de drone rusești ar fi fost interceptate încă de la decolarea din Crimeea. Acesta afirmă că orașele Ismail și Reni, din Ucraina sunt vizate de către ruși încă din 2023. Fostul comandant spune că dronele folosite în atacurile rușilor în aceste două orașe sunt cele de tip Shahed. El explică de asemenea rutele pe care dronele le parcurg pentru a ataca aceste orașe din Ucraina.

„În esență, nu este foarte complicat acum, spre deosebire de incidentul, evenimentul anterior din luna aprilie, s-a declarat oficial că a fost descoperită și monitorizată mai puțin pe ultima parte a traiectoriei. Acum deci, problema de detecție-identificare a acestei drone nu se pune. Deci s-a întâmplat, s-a executat. Problema a fost de angajarea ei pentru a fi distrusă. Așa au fost declarațiile publice că inclusiv acel roi de 43 de drone a fost depistat pe radare și monitorizat inclusiv când se apropia dinspre Peninsula Crimeea spre orașul Reni. Aceste două orașe Ismail și Reni sunt vizate începând cu 2023 de atacurile cu drone tip Shahed. Două cursuri de acțiune pe care rușii le adoptă pentru a ataca aceste două orașe. Ori aceste drone din zona Crimeea să se deplaseze pe teritoriul Ucrainei și să vină dinspre direcția nord-est. Câteodată vin dinspre Marea Neagră, pătrund pe teritoriu României pentru a evita apărarea antiaeriană a Ucrainei și intră pe la Pardina. Ați auzit multe incidente în zona aia și atacă orașul Ismail dinspre est.”, a declarat fostul comandant.

