În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", Gen. (R.) Dorin Toma, fost comandant al Comandamentului Diviziei Multinaționale Sud-Est a NATO, susține că, potrivit declarațiilor publice, toate cele 43 de drone rusești ar fi fost interceptate încă de la decolarea din Crimeea.

Gen. (R.) Dorin Toma: „Problema a fost de angajarea ei pentru a fi distrusă. Așa au fost declarațiile publice că inclusiv acel roi de 43 de drone a fost depistat pe radare și monitorizat inclusiv când se apropia dinspre Peninsula Crimeea spre orașul Reni.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dorin Toma susține că, potrivit declarațiilor publice, toate cele 43 de drone rusești ar fi fost interceptate încă de la decolarea din Crimeea. Acesta afirmă că orașele Ismail și Reni, din Ucraina sunt vizate de către ruși încă din 2023. Fostul comandant spune că dronele folosite în atacurile rușilor în aceste două orașe sunt cele de tip Shahed. El explică de asemenea rutele pe care dronele le parcurg pentru a ataca aceste orașe din Ucraina.