Modern Warfare 4, controversatul joc despre al Doilea Război Coreean, nu va avea personaje ca Nicky Minaj sau Lady Gaga, promit producătorii

Call of Duty Modern Warfare 4 este programat să fie lansat în toamna aceasta. Povestea sa va fi despre cel de-al Doilea Război Coreean. Jocul a devenit deja controversat pe social media după trailerul care a atras peste 40 de milioane de vizualizări. 

Este al doilea joc al seriei după Call of Duty Advanced Warfare care este amplasat în peninsula coreeană, cu o poveste  care debutează cu o invazie nord-coreeană asupra orașului Seul în anul 2054.

Însă, Modern Warfare 4 va ilustra o invazie nord-coreeană la scară largă a Coreei de Sud în zilele noastre. Jocul se va lansa pe 23 octombrie 2026, pe PC și consolele de ultimă generație. Antagonistul poveștii va fi  tânărul dictator nord-coreean, un personaj inspirat după Kim Jong-Un.

O franciză controversată

Laura Cress, reporter pe tech de la BBC, a declarat:

„Cred că pentru mulți oameni care discută în online, este fie vorba despre un război cu un rezultat indecis folosit în scop de divertisment, fie este ceva care se întâmplă în viața reală în atenția oamenilor care nu sunt îngirjorați.  Rutina obișnuită din Coreea de Sud este întreruptă brusc de o invazie nord-coreeană la scară largă. Este o franciză masivă. Faptul că are un simbol coreean îi face pe oameni să fie mai entuziasmați. Unii se întreabă dacă va avea acuratețe, dacă va fi ceva trivial și cu stereotipuri de cinema.”

Nu este prima oară când franciza intră în atenția publicului cu jocuri controversate. Call of Duty a făcut istorie de la misiunea de la Cernobîl în Call of Duty 4: Modern Warfare din 2007,  la misiunea „No Russian!” din Call of Duty Modern Warfare 2, în care un agent CIA se infiltrează într-un grup de teroriști ruși ultranaționaliști și ia parte la masacrarea civililor ruși într-un aeroport din Moscova.

Teroristul norvegian neo-nazist Anders Breivik, cel care a comis atacurile din 2011, ucigând 77 de oameni, a spus că s-a inspirat din joc, referindu-se la Modern Warfare 2 ca la „cel mai bun simulator de instruire militară”.  Fapta lui a readus în dezbatere publică riscurile și impactul jocurilor video violente asupra jucătorilor, mai ales asupra celor minori ai căror părinți încalcă legislația fiindcă le permite să joace jocuri violente cu interdicția de +16/+18.

Franciza a mai intrat în atenția publică pentru portretizarea unor figuri istorice reale ca dictatorul cubanez Fidel Castro, președintele american John F. Kennedy, dictatorul panamez Manuel Noriega și liderul sovietic Mihail Gorbaciov. În 2022, în jocul Modern Warfare II, jucătorii experimentează uciderea unui general iranian cu o dronă într-o misiune inspirată după operațiunea de asasinarea generalui Qasem Soleimani în 2020.

Potrivit Windows Central, compania dezvoltatoare a promis că Modern Warfare va fi jocul care va readuce seria la rădăcini, cu o poveste single-player și un mod multiplayer care se vor axa pe război modern la scară largă, așa cum au fost jocurile din trilogia originală din anii 2007-2011.

„Fără Lady Gaga sau SpongeBob în multiplayer”

Fanii s-au declarat încântați că nu vor mai fi personaje din filme, desene animate sau vedete din industria muzicală ca operatori în modul multiplayer.

„Fără Lady Gaga, Omni-Man sau o altă colaborare caraghiasă”, a scris un fan pe X.

„Call Of Duty: Modern Warfare 4 promite că nu va mai exista skin-uri de clovni: „Fără Lady Gaga, fără Omni-Man, fără Teletubbies, fără SpongeBob”, a titrat Kotaku.

În ultimii ani, fanii seriei  criticat Activision pe rețelele de socializare pentru implementarea skin-urilor operatorilor inspirate după personaje din filme, desene animate (precum Beauvis și Butt Head) și a unor celebrități, iar mulți alții s-au amuzat pe seama lor.

În 2023, în jocul Modern Warfare III, vedeta muzicală Nicki Minaj a devenit operator în modul multiplayer, având perucă roz, costumație roz, mitralieră tematică de culoare roz și replici spuse chiar de ea.

