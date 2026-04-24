Prima pagină » Actualitate » Bărbat din Neamț, împușcat mortal de polițiști după ce a deschis focul asupra luptătorilor SAS

Bărbat din Neamț, împușcat mortal de polițiști după ce a deschis focul asupra luptătorilor SAS

Un bărbat de 37 de ani din județul Neamț a fost împușcat mortal de polițiști, în timpul unei intervenții generate de un conflict de familie. Potrivit autorităților, acesta ar fi deschis focul asupra luptătorilor SAS, care veniseră să pună în aplicare ordine de protecție provizorii.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, sesizarea a fost făcută în seara de 23 aprilie, în jurul orei 21:14, de o femeie de 58 de ani din Hangu. Aceasta a reclamat că ginerele său a adresat amenințări grave la adresa membrilor familiei.

Din datele transmise de polițiști, bărbatul ar fi condiționat încetarea comportamentului agresiv de revenirea soției și a copiilor la domiciliu. În urma evaluării riscului, autoritățile au stabilit că există un pericol iminent și au emis trei ordine de protecție provizorii. Verificările au indicat că persoana vizată deținea legal arme de vânătoare.

Pentru punerea în aplicare a măsurilor dispuse, polițiștii, sprijiniți de luptători SAS, au intervenit la locuința bărbatului. După pătrunderea în curtea imobilului și efectuarea somațiilor legale, forțele de ordine au solicitat deschiderea ușii.

Conform informațiilor oficiale, în acel moment, bărbatul ar fi folosit o armă de foc și ar fi tras asupra polițiștilor, generând o situație de pericol imediat.

Polițiștii au făcut uz de armamentul din dotare pentru a neutraliza amenințarea. Bărbatul a fost rănit în timpul intervenției, iar la fața locului au fost trimise echipaje medicale.

În ciuda acordării primului ajutor, medicii au constatat decesul acestuia.

Cazul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț, care urmează să stabilească exact împrejurările în care s-a produs incidentul.

Arma de vânătoare a bărbatului împușcat. Sursă Foto: IPJ Neamț

Precizările IGPR

Inspectoratul General al Poliției Române a transmis că intervenția s-a desfășurat cu respectarea cadrului legal privind uzul de armă. Potrivit autorităților, polițiștii au efectuat somațiile necesare și au deschis focul după ce au fost atacați.

„Aceștia și-au declinat clar și repetat calitatea, au efectuat somația legală și au făcut uz de armă numai atunci când persoana nu a dat curs somației și le-a pus în pericol iminent viața prin executarea focului asupra acestora cu arma de vânătoare.

Armele deținute de suspect sunt carabina calibrul 308 (7,62×51) și pușcă vânătoare calibrul 12 gauge, arme care erau încărcate și pregătite la momentul anunțării de către polițiști a intenției de a pătrunde în imobil.

Imediat după imobilizarea persoanei, constatând că a rezultat vătămarea corporală a acesteia, polițiștii au solicitat urgent asistență medicală și au anunțat procurorul din cadrul unității de parchet competente”, transmite Poliția.

Citește și

ULTIMA ORĂ De anul trecut, angajaţii Şantierului Damen din Mangalia trăiesc din promisiuni. Marţi ies din nou în stradă
10:08
De anul trecut, angajaţii Şantierului Damen din Mangalia trăiesc din promisiuni. Marţi ies din nou în stradă
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „PSD a trecut în opoziție și vom vedea ce va face acest Guvern PNL-USR. Am fost un mare dușman al coaliției de guvernare”
10:00
Ion Cristoiu: „PSD a trecut în opoziție și vom vedea ce va face acest Guvern PNL-USR. Am fost un mare dușman al coaliției de guvernare”
ACTUALITATE „Vampirul energetic” nebănuit din bucătărie. Acest electrocasnic consumă cât 70 de frigidere la un loc
09:59
„Vampirul energetic” nebănuit din bucătărie. Acest electrocasnic consumă cât 70 de frigidere la un loc
POLITICĂ Liderul senatorilor AUR acuză că vicepremierul Oana Gheorghiu „promovează un mecanism netransparent de vânzare a acțiunilor statului”
09:50
Liderul senatorilor AUR acuză că vicepremierul Oana Gheorghiu „promovează un mecanism netransparent de vânzare a acțiunilor statului”
ULTIMA ORĂ Tudor Gheorghe a fost transportat de urgență la spital în Iași după ce a căzut în baia hotelului unde era cazat
09:48
Tudor Gheorghe a fost transportat de urgență la spital în Iași după ce a căzut în baia hotelului unde era cazat
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Coaliția va guverna cu tensiuni și mai mari între partide pe măsură ce toate crizele se vor instala și vor descoperi că nu au soluții”
09:30
Dan Dungaciu: „Coaliția va guverna cu tensiuni și mai mari între partide pe măsură ce toate crizele se vor instala și vor descoperi că nu au soluții”
Mediafax
Ești femeie, ai putea ieși la pensie mai repede. Care sunt condițiile
Digi24
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
Cancan.ro
500 lei în plus la pensie, în luna mai 2026, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Instabilitate pe flancul de est al NATO. Rușii profită de criza politică din România și de noul guvern din Bulgaria: „Putin are acum un plan clar”
Mediafax
Pași decisivi pentru finalizarea Autostrăzii Sibiu - Pitești
Click
Ce a înfuriat-o pe Anca Serea la supermarket: „Oameni buni, ce se întâmplă cu voi?”
Digi24
Tudor Gheorghe, internat în stare gravă în spital, după ce s-a lovit la cap
Cancan.ro
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cătălina Ponor, la 9 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut după 2 nașteri
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu astronauții atunci când se întorc pe Pământ
ECONOMIE Reacția bancherilor din România la investigația Consiliului Concurenței asupra dobânzilor
10:10
Reacția bancherilor din România la investigația Consiliului Concurenței asupra dobânzilor
JOBURI Ce pensie o să primești pentru meseria ta, dacă ai lucrat 38 de ani cu carte de muncă. Tabel complet pentru 25 de profesii populare în România
10:05
Ce pensie o să primești pentru meseria ta, dacă ai lucrat 38 de ani cu carte de muncă. Tabel complet pentru 25 de profesii populare în România
ANALIZA de 10 O barmaniță din Moscova, acuzată de blasfemie. A dat o interpretare „specială” unui cozonac tradițional Kulich de Paște. „Chiar și Hristos ar învia din morți pentru asta” / Avocat: „Până în 2030, Rusia va fi ca Spania medievală, unde Inchiziția persecuta ereticii”
10:00
O barmaniță din Moscova, acuzată de blasfemie. A dat o interpretare „specială” unui cozonac tradițional Kulich de Paște. „Chiar și Hristos ar învia din morți pentru asta” / Avocat: „Până în 2030, Rusia va fi ca Spania medievală, unde Inchiziția persecuta ereticii”
POLITICĂ Se pregătește revenirea lui Putin în „lumea mare” a politicii internaționale. Rusia ar urma să fie invitată oficial la summitul G20 din SUA
09:38
Se pregătește revenirea lui Putin în „lumea mare” a politicii internaționale. Rusia ar urma să fie invitată oficial la summitul G20 din SUA
ACTUALITATE Cât costă să lucrezi de acasă în România, în 2026. Care sunt costurile ascunse, într-o lună întreagă, pentru munca remote
09:26
Cât costă să lucrezi de acasă în România, în 2026. Care sunt costurile ascunse, într-o lună întreagă, pentru munca remote
ACTUALITATE Victor Ponta: „Bruxelles-ul nu poate să lase USR-ul să plece de la putere pentru că mai au încă de distrus România”
09:00
Victor Ponta: „Bruxelles-ul nu poate să lase USR-ul să plece de la putere pentru că mai au încă de distrus România”

Cele mai noi

Trimite acest link pe