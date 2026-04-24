Bărbat din Neamț, împușcat mortal de polițiști după ce a deschis focul asupra luptătorilor SAS

Un bărbat de 37 de ani din județul Neamț a fost împușcat mortal de polițiști, în timpul unei intervenții generate de un conflict de familie. Potrivit autorităților, acesta ar fi deschis focul asupra luptătorilor SAS, care veniseră să pună în aplicare ordine de protecție provizorii.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, sesizarea a fost făcută în seara de 23 aprilie, în jurul orei 21:14, de o femeie de 58 de ani din Hangu. Aceasta a reclamat că ginerele său a adresat amenințări grave la adresa membrilor familiei.

Din datele transmise de polițiști, bărbatul ar fi condiționat încetarea comportamentului agresiv de revenirea soției și a copiilor la domiciliu. În urma evaluării riscului, autoritățile au stabilit că există un pericol iminent și au emis trei ordine de protecție provizorii. Verificările au indicat că persoana vizată deținea legal arme de vânătoare.

Pentru punerea în aplicare a măsurilor dispuse, polițiștii, sprijiniți de luptători SAS, au intervenit la locuința bărbatului. După pătrunderea în curtea imobilului și efectuarea somațiilor legale, forțele de ordine au solicitat deschiderea ușii.

Bărbatul ar fi deschis focul de armă asupra polițiștilor

Conform informațiilor oficiale, în acel moment, bărbatul ar fi folosit o armă de foc și ar fi tras asupra polițiștilor, generând o situație de pericol imediat.

Polițiștii au făcut uz de armamentul din dotare pentru a neutraliza amenințarea. Bărbatul a fost rănit în timpul intervenției, iar la fața locului au fost trimise echipaje medicale.

În ciuda acordării primului ajutor, medicii au constatat decesul acestuia.

Cazul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț, care urmează să stabilească exact împrejurările în care s-a produs incidentul.

Precizările IGPR

Inspectoratul General al Poliției Române a transmis că intervenția s-a desfășurat cu respectarea cadrului legal privind uzul de armă. Potrivit autorităților, polițiștii au efectuat somațiile necesare și au deschis focul după ce au fost atacați.

„Aceștia și-au declinat clar și repetat calitatea, au efectuat somația legală și au făcut uz de armă numai atunci când persoana nu a dat curs somației și le-a pus în pericol iminent viața prin executarea focului asupra acestora cu arma de vânătoare. Armele deținute de suspect sunt carabina calibrul 308 (7,62×51) și pușcă vânătoare calibrul 12 gauge, arme care erau încărcate și pregătite la momentul anunțării de către polițiști a intenției de a pătrunde în imobil. Imediat după imobilizarea persoanei, constatând că a rezultat vătămarea corporală a acesteia, polițiștii au solicitat urgent asistență medicală și au anunțat procurorul din cadrul unității de parchet competente”, transmite Poliția.

