Valentin Stan: Politicienii români au făcut scandal că le-a fost încălcată suveranitatea, dar nimeni nu a invocat Articolul 4 NATO

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum politicienii români s-au plâns de incidentul cu drona, dar nu au invocat Articolul 4 NATO. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum politicienii români s-au plâns de incidentul cu drona, dar nu au invocat Articolul 4 NATO. Acesta a început prin a spune ce prevede Articolul 4 NATO. Atunci când orice stat din alianță se simte amenințat să convoace o întâlnire a Consiliului de Securitate. Istoricul afirmă că și politicienii români aveau această oportunitate. Acesta sesizează că Nicușor Dan nu a avut răspuns atunci când a fost întrebat de ce nu a fost invocat articolul NATO.
Păi, hai să le arătăm oamenilor, ca să înțeleagă și ei despre ce este vorba. Cică a venit o dronă, au dat-o rușii și noi o dată ne-am învârtoșat la ei și l-am dat afară pe consulul Rusiei. Adică, ideea că dăm afară ambasador era din manualul pentru micuțul Aiatollah. Există două articole aici în Tratatul de la Washington. Articolul 5 îl știi că noi l-am pus în scenă de atâtea ori. Dar te rog să reții Articolul 4, da, care ce zice… Că dacă se întâmplă vreo nasoală și ți se pare ție că ești deranjat în securitatea ta… Părțile se vor consulta împreună ori de câte ori, în opinia oricăreia dintre ele când integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți este amenințată. Ce înseamnă asta? Marius, înseamnă că dacă ție care ești membru NATO, ți se pare că a venit o dronă, da, bă e dreptul tău inalienabil să te duci la Consiliul de Securitate Atlatic și să spui: mă scuzați, dar vreau să stăm de vorbă. Bă, nimeni n-are voie să spună nu. E cum cred eu, așa scrie aici. În opinia oricăreia dintre părți… Sigur că au fost cazuri când cineva a vrut, cum a fost în 2003 cu Turcia. Se pregăteau americanii să intervină în Irak… Atacul se dădea din Kuweit și Turcia. Românii au făcut tam-tam că a venit drona? Ai invocat Articolul 4? Nu! De ce?