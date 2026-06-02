Crescut în Spania, inginerul Andrei își aduce prietenii străini să viziteze România. „Nu vreau să mă întorc aici doar ca turist”

Andrei Mureșan are 25 de ani și vorbește despre România cu mare emoție. Nu s-a născut în țară, nu a studiat aici, și-a construit cariera dincolo de hotarele țării, între Spania și Franța, în ingineria aerospațială. Totuși, ceva îl atrage la „vatră”.

Anul acesta, pentru a doua oară, Andrei a venit în România cu mai mulți prieteni, toți ingineri aerospațiali, foști colegi de master la Toulouse, într-o excursie de 9 zile prin țară, scrie Ziarul de Iași.

Nu a fost o aventură obișnuită, ci una construită aproape ca un proiect de suflet, cu trasee bine gândite, încărcate de cultură și istorie, dar și lecții improvizate de română și o broșură despre locurile pe care urmau să le vadă.

„Nu voiam să îi impresionez doar prin peisaje sau clădiri. Voiam să înțeleagă ce există în spatele lor: cultura, felul oamenilor de a trăi, relațiile dintre români”, a spus inginerul aerospațial Andrei Mureșan.

Citiți mai multe pe Ziarul de Iași