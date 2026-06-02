Hezbollah a lansat noi atacuri cu rachete asupra Israelului, la scurt timp după ce Trump a anunțat o posibilă încetare a confruntărilor

Ionuț Stan
Gruparea Hezbollah susține că a lovit mai multe ținte militare israeliene în sudul Libanului. Anunțul a fost confirmat de armata israeliană care anunță interceptarea unor proiectile lansate peste frontieră. Escaladarea are loc la doar câteva ore după declarațiile președintelui Donald Trump privind o posibilă încetare a confruntărilor în Orient.

Tensiunile de la granița dintre Liban și Israel continuă să crească, după ce gruparea Hezbollah a revendicat noi atacuri împotriva forțelor israeliene desfășurate în sudul Libanului. Acțiunile militare au fost raportate în cursul nopții de luni spre marți, la scurt timp după ce președintele Donald Trump a afirmat că cele două părți ar urma să înceteze ostilitățile, scrie Firstpost.com.

Potrivit unui mesaj publicat de Hezbollah pe Telegram, luptătorii organizației teroriste au atacat un tanc israelian Merkava în zona Hadatha, folosind o rachetă ghidată.

„La ora 01:00, luptătorii Rezistenţei islamice au vizat un tanc Merkava (…) cu un atac direct cu rachetă”, a transmis Hezbollah, susținând că vehiculul militar a fost distrus în timpul confruntărilor.

Gruparea susținută de Iran a mai afirmat că a atacat alte trei tancuri israeliene și poziții ale soldaților israelieni prin tiruri de artilerie și salve de rachete în aceeași regiune din sudul Libanului.

Israelul anunță interceptarea unor proiectile lansate din Liban

De cealaltă parte, armata israeliană a comunicat că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat două proiectile lansate din Liban către nordul Israelului.

„În urma sirenelor care au răsunat la ora 01:35 în mai multe zone din nordul Israelului, forţele aeriene israeliene au interceptat două proiectile care au pătruns pe teritoriul israelian dinspre Liban”, a transmis armata israeliană.

Sursa video – X/@RealBababanaras

Militarii israelieni au precizat că, la scurt timp după acest incident, a fost identificată și o „țintă aeriană suspectă” în apropierea frontierei. Potrivit informațiilor oficiale, aceasta s-a prăbușit pe teritoriul israelian fără a provoca victime sau pagube semnificative.

În paralel, agenția oficială de presă a Libanului, ANI, a relatat că mai multe localități din sudul țării, inclusiv Marwaniyeh, Sidiqine, Yater și Mansouri, au fost vizate de atacuri israeliene. Totodată, locuitorii din zona Debbine au raportat o explozie de mare intensitate în timpul nopții.

Trump cere încetarea focului. Netanyahu avertizează Hezbollah

Escaladarea confruntărilor survine într-un moment în care Washingtonul încearcă să evite extinderea conflictului. Pe platforma sa Truth Social, președintele Donald Trump a declarat că a primit asigurări privind oprirea atacurilor dintre cele două tabere.

„Hezbollah va înceta total focul. Israelul nu îi va ataca şi ei nu vor ataca Israelul”, a scris președintele Donald Trump.

Cu doar câteva ore înainte, premierul israelian Benjamin Netanyahu avertizase că armata israeliană este pregătită să lovească Beirutul dacă Hezbollah va continua atacurile asupra teritoriului israelian. Declarația a provocat îngrijorare în capitala libaneză și a determinat o parte dintre locuitori să părăsească orașul.

Ulterior, liderul de la Casa Albă a afirmat că Israelul nu va desfășura un „raid major asupra Beirutului”, alimentând speranțele privind evitarea unei noi escaladări regionale.

