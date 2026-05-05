Liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, a explicat marți seară, la România TV, dacă PSD și-ar asuma funcția de premier și ce variante de guvernare se pot contura.
„Lucrurile sunt deschise sau putem avea mai multe scenarii. Poate să existe continuarea în această formă, în care PNL-ul să dea un nou premier, altul decât Ilie Bolojan, care și-a dovedit limitele, poate să existe premier care vine din partea altui partid, chiar și, evident, de la PSD. PSD-ul, până la urmă, astăzi a arătat forța parlamentară pe care o are. Poate să vină, sigur, nu e de dorit, dar poate să existe și o variantă de premier tehnocrat.
(…) Dacă asta este varianta care deblochează rapid lucrurile – și celelalte partide sunt de acord cu această variantă – PSD-ul, din dorința noastră de a găsi rapid o variantă care trebuie să fie – de asemenea – și stabilă, nu doar rapidă.. cred că trebuie să discutăm despre cine ar putea să fie. Nu exclud din start, dar – da – contează foarte mult numele”, a spus liderul PSD, la România TV.
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut, astăzi, cu 281 de voturi pentru, din 431 de parlamentari prezenți. După votul în Parlament, Executivul este demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități.
