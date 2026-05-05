Prima pagină » Actualitate » Sorin Grindeanu a răspuns dacă PSD și-ar asuma funcția de premier

Sorin Grindeanu a răspuns dacă PSD și-ar asuma funcția de premier

Sorin Grindeanu, președintele PSD / Mediafax Foto
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, a explicat marți seară, la România TV, dacă PSD și-ar asuma funcția de premier și ce variante de guvernare se pot contura.

Sorin Grindeanu schițează portretul viitorului premier „Sunt toate variantele pe masă. Ar trebui să fie PNL”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu

„Lucrurile sunt deschise sau putem avea mai multe scenarii. Poate să existe continuarea în această formă, în care PNL-ul să dea un nou premier, altul decât Ilie Bolojan, care și-a dovedit limitele, poate să existe premier care vine din partea altui partid, chiar și, evident, de la PSD. PSD-ul, până la urmă, astăzi a arătat forța parlamentară pe care o are. Poate să vină, sigur, nu e de dorit, dar poate să existe și o variantă de premier tehnocrat.

(…) Dacă asta este varianta care deblochează rapid lucrurile – și celelalte partide sunt de acord cu această variantă – PSD-ul, din dorința noastră de a găsi rapid o variantă care trebuie să fie – de asemenea – și stabilă, nu doar rapidă.. cred că trebuie să discutăm despre cine ar putea să fie. Nu exclud din start, dar – da – contează foarte mult numele”, a spus liderul PSD, la România TV.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut, astăzi, cu 281 de voturi pentru, din 431 de parlamentari prezenți. După votul în Parlament, Executivul este demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități.

Autorul mai recomandă:

PNL anunță că se retrage în opoziție și provoacă PSD și AUR să guverneze împreună

Alina Gorghiu, intervenție în timpul ședinței PNL: „Avem o mare problemă de consecvență” / „Ideea de opoziție nu e deloc facilă”

Ironii în ședința PNL. Ciucu: Mor că USR ne susține președintele şi noi suntem în şedință de 4 ore / Predoiu: La USR durează mai puțin, noi ținem mai mult

Dan Dungaciu: „Nu o să facă AUR un guvern cu PSD-ul”

După PNL, și USR votează să nu mai facă majoritate guvernamentală cu PSD

Rareș Bogdan îl atacă pe Ilie Bolojan la Gândul: „Prea puține investiții /prea puține reforme”

Nicușor Dan anunță că încep negocierile la Cotroceni, exclude alegerile anticipate și prevestește un guvern prooccidental

PNLuptă după dărâmarea lui Bolojan. Începe măcelul. Trei vicepreședinți au dat semnalul execuției lui Bolojan. Cine participă la ședința de urgență

Tudor Chirilă sare la gâtul lui Nicușor Dan după căderea Guvernului Bolojan: „El e primul pesedist al țării. Are o parte de vină”

Ilie Bolojan, mut după moțiunea de cenzură. La ce întrebări a evitat să răspundă premierul înainte de ședința PNL

Solicitarea Partidului Socialiștilor Europeni după moțiunea de cenzură: „România are nevoie de un guvern care să asigure stabilitate” 

Sorin Grindeanu schițează portretul viitorului premier: „Sunt toate variantele pe masă. Ar trebui să fie PNL”

Cristoiu, uluit de rapiditatea cu care PNL-iștii îl execută pe Ilie Bolojan: În spatele planului e o forță foarte mare

Apocalipsa economică se amână. Bursa de la București crește după moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan

Bulgarii, în criză politică de ani de zile, trag un semnal de alarmă pentru București: „Instabilitatea politică adaugă presiune pe economia României”

Deputatul PSD Mihai Weber, după rezultatul moțiunii: „Vot istoric în Parlament! Dorința românilor nu a putut fi ignorată”

Oana Pellea dă vina pe Nicușor Dan pentru căderea lui Bolojan. De ce spune asta

Încă un greu din PNL cere rămânerea la guvernare. Veștea: „PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor”

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nu o să facă AUR un guvern cu PSD-ul”
23:30
Dan Dungaciu: „Nu o să facă AUR un guvern cu PSD-ul”
MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu: „Toți cei care criticaseră PSD-ul de-a lungul timpului, după anularea alegerilor spuneau că PSD e frecventabil și pro-occidental”
23:00
Crin Antonescu: „Toți cei care criticaseră PSD-ul de-a lungul timpului, după anularea alegerilor spuneau că PSD e frecventabil și pro-occidental”
UPDATE Mașină de poliție, lovită de un autoturism într-o intersecție din Iași. Impactul a fost surprins de o cameră de bord / Precizările IPJ Iași
22:40
Mașină de poliție, lovită de un autoturism într-o intersecție din Iași. Impactul a fost surprins de o cameră de bord / Precizările IPJ Iași
ACTUALITATE Crin Antonescu: „S-a trecut de la pro-european la pro-Bolojan. Este opera unei propagande și o isterie pe alocuri”
22:30
Crin Antonescu: „S-a trecut de la pro-european la pro-Bolojan. Este opera unei propagande și o isterie pe alocuri”
ANALIZĂ Avertisment în legătură cu stocurile globale de petrol, în contextul blocării Strâmtorii Ormuz. Rezervele se apropie de cel mai scăzut nivel
22:15
Avertisment în legătură cu stocurile globale de petrol, în contextul blocării Strâmtorii Ormuz. Rezervele se apropie de cel mai scăzut nivel
STENOGRAME Alina Gorghiu, intervenție în timpul ședinței PNL: „Avem o mare problemă de consecvență” / „Ideea de opoziție nu e deloc facilă”
22:10
Alina Gorghiu, intervenție în timpul ședinței PNL: „Avem o mare problemă de consecvență” / „Ideea de opoziție nu e deloc facilă”
Mediafax
Iran înăsprește controlul în Strâmtoarea Ormuz. Navele comerciale, obligate să se coordoneze cu armata
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Cancan.ro
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe judecători
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
SURSE Scenarii în PNL după căderea Guvernului Bolojan: Opoziție, guvern minoritar sau refacerea coaliției cu PSD. Ce spun taberele din partid
Mediafax
Criza combustibilului. Lista celor 15 mari companii aeriene care anulează zboruri sau iau alte măsuri
Click
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Cancan.ro
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Descopera.ro
Care este cea mai enervantă țară din lume?
CINEMA „Odiseea” lui Christopher Nolan: Cu ce noutăți vine noul trailer al filmului mitologic care urmează să apară în cinematografe
23:58
„Odiseea” lui Christopher Nolan: Cu ce noutăți vine noul trailer al filmului mitologic care urmează să apară în cinematografe
SHOWBIZ Obiecte din colecția lui Matthew Perry, vândute la licitație în scop caritabil. Starul din „Prietenii tăi” a murit în octombrie 2023
22:41
Obiecte din colecția lui Matthew Perry, vândute la licitație în scop caritabil. Starul din „Prietenii tăi” a murit în octombrie 2023
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 6 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ionuț Cristache
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 6 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ionuț Cristache
STENOGRAME Ironii în ședința PNL. Ciucu: Mor că USR ne susține președintele şi noi suntem în şedință de 4 ore / Predoiu: La USR durează mai puțin, noi ținem mai mult
21:59
Ironii în ședința PNL. Ciucu: Mor că USR ne susține președintele şi noi suntem în şedință de 4 ore / Predoiu: La USR durează mai puțin, noi ținem mai mult
NEWS ALERT PNL anunță că se retrage în opoziție și provoacă PSD și AUR să guverneze împreună
21:51
PNL anunță că se retrage în opoziție și provoacă PSD și AUR să guverneze împreună
ȘTIINȚĂ Ce au descoperit astronomii de la NASA după ce au analizat 80 milioane de stele cu ajutorul algoritmilor
21:45
Ce au descoperit astronomii de la NASA după ce au analizat 80 milioane de stele cu ajutorul algoritmilor

Cele mai noi

Trimite acest link pe