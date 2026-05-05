Grindeanu anunță că este gata să refacă coaliția de guvernare, alături de PNL: „Bolojan a fost prim-ministrul USR”

Sorin Grindeanu susține că este gata să refacă Coaliția pro-europeană. Liderul PSD explică reținerea în cazul declarațiilor în cazul moțiunii anti-Bolojan: „Orice aș spune acum ar părea că dau, dau direcția linia PNL-ului” declară liderul PSD.

Orice aș spune acum ar părea că dau, dau direcția linia PNL-ului. Și aș vrea să evit. Am evitat să fac în aceste săptămâni acest lucru, declară Grindeanu.

Sorin Grindeanu evită o abordare directă, dar afirmă că o reanimare aa Coaliției este încă posibilă.

Eu pot să vorbesc în numele PSD-ului. PNL-ul decide pentru el ce are de făcut. Mi-aș dori ca PNL-ul să continue în într-o coaliție pro-europeană. Este ceea ce cred eu că până la urmă își dorește toată lumea. Eu cred că și-au înțeles și altceva. Dacă vor să continue, să vină cu propuneri de prim-ministru. Care odată realizează că e un prim-ministru al unei coaliții. Ceea ce n-a fost cazul la Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan ar fi fost mai degrabă premierul USR, decât al PNL, declară Grindeanu.

A fost prim-ministru mai degrabă al USR și totodată un prim-ministru. Care știe un pic de economie sau știe ce are de făcut. Sau dacă nu știe el, să aibă oameni lângă el care să schimbe acest model economic pe care Ilie Bolojan îl implementează de 10 luni. Și care ne-a dus în situația în care suntem acuma una nefericită, afrimă Sorin Grindeanu.

