Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Nu o să facă AUR un guvern cu PSD-ul”

Dan Dungaciu: „Nu o să facă AUR un guvern cu PSD-ul”

Andrei Rosz
Dan Dungaciu: „Nu o să facă AUR un guvern cu PSD-ul”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum AUR nu va face un Guvern cu PSD-ul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Nu o să facă AUR guvern cu PSD-ul. Condițiile noastre le-am prezentat și le-ați sugerat și dumneavoastră.  Vrem premier de la AUR. Vrem un program de guvernare care include, în care se înscrie inclusiv anularea programului SAFE. Până 31 mai poate să fie anulat…

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum AUR nu va face un Guvern cu PSD-ul. Întrebat de jurnalistul Ion Cristoiu dacă va face un Guvern cu PSD, acesta a răspuns categoric că nu. Ca o glumă, motivată de un pariu făcut între Cristoiu și Tucă, Dungaciu spune că Ion Cristoiu poate să își aleagă deja premiul că a câștigat pariul. Sociologul susține și că au fost prezentate condițiile unei posibile guvernări. Printre acestea se numără ca premierul viitor să fie de la AUR, iar programul SAFE să fie anulat. Acesta susține că până pe 31 mai, România mai are posibilitatea să anuleze programul SAFE, după această dată suntem parte activă a procesului de înarmare. Analistul susține că PSD-ul nu va accepta vreodată condițiile AUR, iar partidul din care face parte nu poate face compromisuri în fața schimbării.

„Domnule Cristoiu, puteți să vă alegeți tableta, marca de tabletă pentru că poftim, nu o să facă AUR guvern cu PSD-ul. Condițiile noastre le-am prezentat și le-ați sugerat și dumneavoastră. Înainte de asta îmi cer scuze pentru întârziere. Am întârziat tocmai pentru ca să verificăm chestiunea asta. Vrem premier de la AUR, un program de guvernare care include, în care se înscrie inclusiv anularea programului SAFE, care până 31 mai poate să fie anulat. Deci, din punctul acesta de vedere, noi am făcut conferința aceasta.”, a explicat sociologul.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu: „Toți cei care criticaseră PSD-ul de-a lungul timpului, după anularea alegerilor spuneau că PSD e frecventabil și pro-occidental”
23:00
Crin Antonescu: „Toți cei care criticaseră PSD-ul de-a lungul timpului, după anularea alegerilor spuneau că PSD e frecventabil și pro-occidental”
ACTUALITATE Crin Antonescu: „S-a trecut de la pro-european la pro-Bolojan. Este opera unei propagande și o isterie pe alocuri”
22:30
Crin Antonescu: „S-a trecut de la pro-european la pro-Bolojan. Este opera unei propagande și o isterie pe alocuri”
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 6 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ionuț Cristache
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 6 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ionuț Cristache
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Susținătorii lui Nicușor pot fi identificați cu ușurință prin București, au toți ghiozdan și trotinetă
07:00
Valentin Stan: Susținătorii lui Nicușor pot fi identificați cu ușurință prin București, au toți ghiozdan și trotinetă
ACTUALITATE Valentin Stan: Trump a prelungit cu o lună ridicarea sancțiunilor pe petrol rusesc, iranienilor le-a dublat sancțiunile prin introducerea blocadei
06:30
Valentin Stan: Trump a prelungit cu o lună ridicarea sancțiunilor pe petrol rusesc, iranienilor le-a dublat sancțiunile prin introducerea blocadei
ACTUALITATE Valentin Stan: Piloții Forțelor Militare Britanice a două aeronave plecate din România au avut autorizație de angajare pentru a doborî drone rusești pe teritoriul Ucrainei. Aceasta e angajare directă în război
06:00
Valentin Stan: Piloții Forțelor Militare Britanice a două aeronave plecate din România au avut autorizație de angajare pentru a doborî drone rusești pe teritoriul Ucrainei. Aceasta e angajare directă în război
Mediafax
Iran înăsprește controlul în Strâmtoarea Ormuz. Navele comerciale, obligate să se coordoneze cu armata
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Cancan.ro
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe judecători
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
SURSE Scenarii în PNL după căderea Guvernului Bolojan: Opoziție, guvern minoritar sau refacerea coaliției cu PSD. Ce spun taberele din partid
Mediafax
Criza combustibilului. Lista celor 15 mari companii aeriene care anulează zboruri sau iau alte măsuri
Click
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Cancan.ro
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Descopera.ro
Care este cea mai enervantă țară din lume?
CINEMA „Odiseea” lui Christopher Nolan: Cu ce noutăți vine noul trailer al filmului mitologic care urmează să apară în cinematografe
23:58
„Odiseea” lui Christopher Nolan: Cu ce noutăți vine noul trailer al filmului mitologic care urmează să apară în cinematografe
FLASH NEWS Sorin Grindeanu a răspuns dacă PSD și-ar asuma funcția de premier
23:46
Sorin Grindeanu a răspuns dacă PSD și-ar asuma funcția de premier
SHOWBIZ Obiecte din colecția lui Matthew Perry, vândute la licitație în scop caritabil. Starul din „Prietenii tăi” a murit în octombrie 2023
22:41
Obiecte din colecția lui Matthew Perry, vândute la licitație în scop caritabil. Starul din „Prietenii tăi” a murit în octombrie 2023
UPDATE Mașină de poliție, lovită de un autoturism într-o intersecție din Iași. Impactul a fost surprins de o cameră de bord / Precizările IPJ Iași
22:40
Mașină de poliție, lovită de un autoturism într-o intersecție din Iași. Impactul a fost surprins de o cameră de bord / Precizările IPJ Iași
ANALIZĂ Avertisment în legătură cu stocurile globale de petrol, în contextul blocării Strâmtorii Ormuz. Rezervele se apropie de cel mai scăzut nivel
22:15
Avertisment în legătură cu stocurile globale de petrol, în contextul blocării Strâmtorii Ormuz. Rezervele se apropie de cel mai scăzut nivel
STENOGRAME Alina Gorghiu, intervenție în timpul ședinței PNL: „Avem o mare problemă de consecvență” / „Ideea de opoziție nu e deloc facilă”
22:10
Alina Gorghiu, intervenție în timpul ședinței PNL: „Avem o mare problemă de consecvență” / „Ideea de opoziție nu e deloc facilă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe