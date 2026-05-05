Dan Dungaciu: „Nu o să facă AUR un guvern cu PSD-ul”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum AUR nu va face un Guvern cu PSD-ul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Nu o să facă AUR guvern cu PSD-ul. Condițiile noastre le-am prezentat și le-ați sugerat și dumneavoastră. Vrem premier de la AUR. Vrem un program de guvernare care include, în care se înscrie inclusiv anularea programului SAFE. Până 31 mai poate să fie anulat…”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum AUR nu va face un Guvern cu PSD-ul. Întrebat de jurnalistul Ion Cristoiu dacă va face un Guvern cu PSD, acesta a răspuns categoric că nu. Ca o glumă, motivată de un pariu făcut între Cristoiu și Tucă, Dungaciu spune că Ion Cristoiu poate să își aleagă deja premiul că a câștigat pariul. Sociologul susține și că au fost prezentate condițiile unei posibile guvernări. Printre acestea se numără ca premierul viitor să fie de la AUR, iar programul SAFE să fie anulat. Acesta susține că până pe 31 mai, România mai are posibilitatea să anuleze programul SAFE, după această dată suntem parte activă a procesului de înarmare. Analistul susține că PSD-ul nu va accepta vreodată condițiile AUR, iar partidul din care face parte nu poate face compromisuri în fața schimbării.