Un șofer român de TIR a fost ucis de un alt român într-o parcare din Spania. Motivul uluitor pentru care s-a ajuns la crimă

Un incident dramatic a avut loc în Spania. Un român, șofer de TIR, a fost ucis de colegul său, tot român, care l-a surprins furând motorină. Soția victimei s-ar fi aflat în cabină în momentul tragediei, relatează Știri Diaspora.

Tragedie în Spania, un român și-a ucis colegul după ce l-a prins în timp ce fura motorină

Incidentul a avut loc duminică, 22 martie, într-un spațiu de servicii situat pe ruta dintre AP-2 și N-2. Potrivit informațiilor din presa spaniolă, totul a început în jurul orei 04:20 dimineața, în zona de odihnă Rausán, lângă hotelul cu același nume din localitatea Alfajarín.

Un român în vârstă de 59 de ani, care se afla în compania soției sale în momentul tragediei, ar fi observat activitate în jurul rezervorului său, motiv pentru care a coborât pentru a verifica situația, moment în carte acesta a surprins un alt bărbat în timp ce încerca să îi sustragă motorina.

După un schimb de replici, situația a degenerat major și, în încercarea de a-l opri pe hoț să fugă, șoferul s-a poziționat în fața vehiculului. Individul a demarat în trombă, lovindu-l din plin pe proprietarul camionului, iar în urma loviturilor bărbatul a murit pe loc. Imediat după apelul la 112, Garda Civilă a declanșat o operațiune de amploare pentru a bloca orice cale de ieșire din zonă. Agresorul a fost prins cu ajutorul unui șofer care l-a reperat într-o benzinărie aflată la o distanță de aproximativ 20 de kilometri.

După ce a ajuns în custodia poliției, bărbatul care și-a ucis colegul a fost transferat la Comandamentul Gărzii Civile din Zaragoza, unde a fost interogat sub acuzația de omor.

