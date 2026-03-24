Tragedie în Tulcea, după ce o copilă de 14 ani s-a sinucis. Este al cincilea caz de suicid în rândul minorilor, din ultimul an, în zonă

Reprezentanții din cadrul Inspectoratului Județean Tulcea (ISC) transmit părinților să comunice mai des cu cei mici, după ce o copilă de 14 ani s-a sinucis. Tragedia este al cincilea astfel de incident din ultimul an.

Autoritățile îi sfătuiesc pe părinți să apeleze la ajutor de specialitate pentru a gestiona problemele copiilor, sau comunicarea cu aceștia, oricând simt că este nevoie, transmite Agepres într-un comunicat. Anunțul ISC vine după ce o adolescentă în vârstă de 14 ani, și-ar fi pus capăt zilelor. Copila s-ar fi spânzurat în curtea casei. Victima locuia într-un sat în apropiere de Tulcea și ar fi provenit dintr-o familie cu posibilități materiale reduse.

„La nivelul şcolii vor fi asigurate servicii de consiliere psihologică pentru elevi şi profesori, prin intermediul consilierilor şcolari, astfel încât să fie oferit sprijinul emoţional necesar. Totodată, îi încurajăm pe părinţi să comunice deschis cu copiii lor şi să apeleze la ajutor de specialitate ori de câte ori consideră necesar”, se arată în comunicatul ISJ Tulcea.

Autorităţile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanţele în care s-a produs evenimentul.

Acesta ar fi al cincilea caz în care o persoană minoră recurge la suicid în judeţul Tulcea de la începutul anului trecut.

