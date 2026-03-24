Prima pagină » Social » Tragedie în Tulcea, după ce o copilă de 14 ani s-a sinucis. Este al cincilea caz de suicid în rândul minorilor, din ultimul an, în zonă

Tragedie în Tulcea, după ce o copilă de 14 ani s-a sinucis. Este al cincilea caz de suicid în rândul minorilor, din ultimul an, în zonă

Ruxandra Radulescu
Tragedie în Tulcea, după ce o copilă de 14 ani s-a sinucis. Este al cincilea caz de suicid în rândul minorilor, din ultimul an, în zonă
Tragedie în Tulcea, după ce o copilă de 14 ani s-a sinucis. Este al cincilea caz de suicid în rândul minorilor, din ultimul an, în zonă

Reprezentanții din cadrul Inspectoratului Județean Tulcea (ISC) transmit părinților să comunice mai des cu cei mici, după ce o copilă de 14 ani s-a sinucis. Tragedia este al cincilea astfel de incident din ultimul an. 

Autoritățile îi sfătuiesc pe părinți să apeleze la ajutor de specialitate pentru a gestiona problemele copiilor, sau comunicarea cu aceștia, oricând simt că este nevoie, transmite Agepres într-un comunicat. Anunțul ISC vine după ce o adolescentă în vârstă de 14 ani, și-ar fi pus capăt zilelor. Copila s-ar fi spânzurat în curtea casei. Victima locuia într-un sat în apropiere de Tulcea și ar fi provenit dintr-o familie cu posibilități materiale reduse.

„La nivelul şcolii vor fi asigurate servicii de consiliere psihologică pentru elevi şi profesori, prin intermediul consilierilor şcolari, astfel încât să fie oferit sprijinul emoţional necesar. Totodată, îi încurajăm pe părinţi să comunice deschis cu copiii lor şi să apeleze la ajutor de specialitate ori de câte ori consideră necesar”, se arată în comunicatul ISJ Tulcea.

Autorităţile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanţele în care s-a produs evenimentul.

Acesta ar fi al cincilea caz în care o persoană minoră recurge la suicid în judeţul Tulcea de la începutul anului trecut.

FOTO: Envato

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să ai și cum vânezi cel mai ieftin credit
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Cancan.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Mediafax
Atenție, vitezomani! Sistemul Poliției Române e-SIGUR funcționează pe întreg teritoriul țării
Click
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Digi24
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos
Cancan.ro
Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor? Ce a spus Aris despre sora lui
Ce se întâmplă doctore
Imagini senzaționale cu Loredana Chivu! A slăbit spectaculos și și-a arătat formele perfecte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Întrebare de clasa a IV-a! De ce iarba este verde?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Descopera.ro
Greenwashing și capcana etichetelor „bio”: De ce cumpărăm produse „eco” care nu sunt, de fapt, ecologice

