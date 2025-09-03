Azelastina, un medicament antihistaminic folosit de ani de zile împotriva alergiilor sezoniere, ar putea reduce semnificativ riscul de infectare cu Covid și alte boli respiratorii, conform unui studiu publicat în JAMA Internal Medicine.

Potrivit NBC News, un spray nazal disponibil fără prescripție medicală, utilizat în mod obișnuit pentru tratarea alergiilor, ar putea fi noua armă împotriva Covid-19.

Cercetători de la Spitalul Universitar Saarland din Germania au testat efectele antihistaminicului azelastină pe un grup de 450 de adulți, într-un studiu clinic desfășurat timp de aproape două luni.

Participanții au fost împărțiți în două grupuri. Astfel, 227 de voluntari au folosit spray-ul de trei ori pe zi, iar 223 au primit un placebo.

Rezultatele au arătat că doar 2,2% dintre cei tratați cu azelastină s-au infectat cu Covid, comparativ cu 6,7% în grupul placebo. Mai mult, spray-ul a redus și incidența altor infecții respiratorii simptomatice.

„Descoperirile noastre sugerează că azelastina ar putea fi utilizată ca măsură preventivă accesibilă și la scară largă, mai ales în perioade de transmitere ridicată sau în spații aglomerate”, a declarat dr. Robert Bals, profesor de medicină internă și pneumologie și autor principal al studiului, citat de Mediafax.

Cercetătorii cred că spray-ul ar putea bloca virusul în mucoasa nazală, împiedicând replicarea acestuia sau legarea de receptorii ACE2, adică poarta de intrare a SARS-CoV -2 în celulele umane.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)