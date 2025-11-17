Un tânăr de 18 ani este acuzat că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, ar fi agresat sexual și ucis o femeie de 48 de ani din Năvodari, județul Constanța.

Sâmbătă, în jurul orei 07:40, cadavrul victimei sale femei a fost găsit într-o zonă publică din Năvodari, fără semne inițiale care să indice o suspiciune de omor.

Însă, ulterior, autopsia a arătat că moartea acesteia a fost violentă, iar pe corp existau urme ale unui raport sexual întreținut recent, scrie Mediafax.

Apoi, ancheta a stabilit că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, suspectul ar fi întreținut relații sexuale cu victima împotriva voinței acesteia și, ulterior, i-ar fi luat viața.

În baza probatoriului administrat, tânărul a fost reținut și introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.