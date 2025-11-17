Violență, agresivitate, crime, teroare, neputință, resemnare. Sunt cuvinte care, în România lui 2025, descriu spețe care îngrozesc – unele mediatizate de presă, altele neștiute, dar trăite cu aceeași durere de către cei care trec prin ele. Vorbim despre copii, adulți, bătrâni uciși în moduri greu de crezut și de acceptat. Imaginile făcute publice în astfel de cazuri sunt un adevărat șoc emoțional și poartă în ele teama, neputința și starea de resemnare prin care trece de cele mai multe ori victima – strivită într-un mod nemilos de mâna și nebunia ucigașului – dar și de indiferența unui sistem pentru care protecția a rămas întotdeuna în umbra altor decizii, la capitolul și altele.

„Bărbat înjunghiat cu peste 33 de lovituri de cuțit pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei.” „O tânără, mamă a trei copii a fost ucisă cu 15 lovituri de cuțit de fostul său partener.” „Un bărbat din Unirea şi-a ucis soţia, a aruncat-o într-o fântână, apoi s-a spânzurat.” „Un tânăr și-a ucis părinții, deoarece i-au cerut să oprească muzica.” Sunt doar câteva dintre cazurile de crime sau tentative de omor din ultima perioadă care aduc în prim plan o stare de agresivitate și de violențe extreme.

România se confruntă cu o criză a violenței

În special, cea a violenței domestice. Iar cifrele stau mărturie în acest sens, deoarece de la începutul anului 2025, au fost confirmate 51 de cazuri de femicid, potrivit datelor centralizate de organizațiile pentru drepturile femeilor.

Statistic, aproape în fiecare săptămână o femeie este ucisă în țară, de cele mai multe ori de fostul sau actualul partener. Ultima crimă din această serie a avut loc în județul Teleorman, când o femeie a fost ucisă de fostul ei soț, chiar în fața unuia dintre copii, în vârstă de trei ani, care-și striga disperat mama.

„Ar trebui să discutăm și despre polițiștii care trebuiau să-l supravegheze în perioada aceasta de încercare”

Dan Antonescu, expert criminolog, a explicat pentru Gândul de ce uneori clemența devine o formă de încurajare pentru potențialii agresori, dar ce și dacă s-a schimbat ceva în profilul criminalului de astăzi versus cel de altădată.

Anchetator în cazuri celebre – cum ar fi Ioan Luchian Mihalea sau Konstantinos Passaris – Dan Antonescu a vorbit despre cazul bărbatului de 68 de ani – înjunghiat cu 33 de lovituri de cuțit de un individ cu antecedente, în vârstă de doar 20 de ani – dar și despre crima de la Teleorman, când mama a trei copii a fost ucisă pe o stradă de fostul partener.

„Dacă vorbim despre tentativa de omor – bărbatul înjunghiat de peste 30 de ori – este clar că avem de-a face cu un individ – și aici mă refer la autor, cu probleme psihice – dar în concepția și după părerea mea, nu probleme care să-l exonereze de răspundere, ci cauzate de posibil consumul de droguri. Este vorba de un comportament absolut aberant, fără fără nicio justificare – nu există în astfel de cazuri – sau explicații.

Nici măcar un minimum de explicație nu există pentru gestul lui. Maniera în care a acționat – imaginile sunt mai mult decât elocvente – este clar că ne trimite cu gândul spre un un om cu derapaje psihice majore. El nu a înțeles nimic din clemența legii, pentru că el a fost condamnat și beneficiază de suspendarea executării pedepsei pentru o faptă tot de violență.

În primul rând, ar trebui să discutăm și despre polițiștii care trebuiau să-l supravegheze în perioada aceasta de încercare, pentru că, din ce am înțeles, el a mai avut și antecedente de violență în familie față de mamă. Vecinii spuneau că a creat o mulțime de probleme, ori chestia asta trebuia să ajungă la cunoștința polițiștilor, care la rândul lor să ia măsuri, să sesizeze instanța, să-l atenționeze etc. Se pare că nu s-a întâmplat așa, iar episodul despre care vorbim este clar că este un episod creat de o minte bolnavă, dar, repet, nu de o boală psihică, cât de consumul de substanțe interzise”, susține Dan Antonescu.

Despre crima din Teleorman – care a șocat o țară întreagă – Dan Antonescu a deschis, dincolo de tragismul situației, o discuție despre lentoare și lipsa de reacție a polițiștilor, dar și despre consecințele care ar trebui să fie – susține expertul criminolog – mult mai aspre în cazul ignorării unui ordin de protecție.

„Îmi pare rău că trebuie să aducă iarăși critici polițiștilor din zona respectivă. Dovadă că am dreptate o reprezintă faptul că însăși conducerea Poliției Române s-a deplasat la Teleorman pentru a analiza modul în care au acționat polițiștii. Fapta nu poate fi imputată polițiștilor, este clar ca autorul este cel care va va fi acuzat în mod direct. Dar lentoarea sau chiar lipsa de reacție a polițiștilor, cumva, l-au încurajat pe acest individ. Am spus-o și o repet. Un ordin de protecție nu reprezintă un zid, o armură. Este o hotărâre a unei instanțe și poate fi ignorată.

Dar, consecințele ar trebui să fie mult, mult mai aspre pentru ignorarea unui astfel de ordin. Ori, putem număra pe degetele de la mâini cazurile în care, încălcarea unui astfel de ordin a fost sancționată cu pedeapsa închisorii de vreo instanță. Această clemență este interpretată de potențialii agresori drept o încurajare. Din păcate, de multe ori este și greșeala victimei care a renunțat la ordinul de protecție sub diverse motive – promisiuni de îndreptare sau amenințări sau milă față de cel care a fost dat afară din casă.

Renunțarea la un astfel de ordin sau refuzul de a purta un dispozitiv de monitorizare care să fie împerecheat cu brățara de monitorizare a suspectului, este iarăși o greșeală și încurajează potențialul agresor să comită în continuare fapte, fie de violență fizică, fie de violență psihică.”

„De cele mai multe ori finalul reprezintă pentru victimă masa de zinc de la Medicina Legală”

Dan Antonescu susține că profilul criminalilor a rămas aproape același, însă ceea ce s-a adăugat în peisajul cazurilor de omor de astăzi este consumul de droguri, un fenomen extrem de îngrijorător, în creștere în România.

„Motivațiile puțin diferă, dar nu foarte mult. În schimb, apare pe lângă eternul numitor comun al acestor fapte, consumul de alcool – apare mai nou, de câțiva ani de zile, consumul de droguri. Ori combinația aceasta reprezintă un cocktail letal și de cele mai multe ori finalul reprezintă pentru victimă masa de zinc de la Medicina Legală”, a conchis expertul criminolog.

Bărbatul care a înjunghiat de 33 de ori un bărbat are un trecut violent

Tânărul în vârstă de 20 de ani care a înjunghiat de 33 de ori un bărbat pe care nu-l cunoștea și care nu-i făcuse nimic are un trecut violent, care pare inspirat din textele unei melodii trap. Acesta își teroriza mama, dar și vecinii, motiv pentru care pe numele lui există mai multe dosare penale, dar și o condamnare cu suspendare.

Duminică dimineață, în jurul orei 03.40, Nistor a luat cu el un cuțit de bucătărie și a ieșit pe stradă în căutarea unei victime pe care să o înjunghie. În scurt timp, tânărul a pus ochii pe un om al străzii în vârstă de 68 de ani pe care, după ce l-a urmărit pe o distanță de aproximativ 400 de metri, l-a atacat din senin și l-a înjunghiat, cu sete, de 33 de ori în zona abdomenului, toracelui, mâinilor și capului.

Ulterior, Alexandru Nistor și-a abandonat victima și a plecat liniștit acasă. Bărbatul rănit a cerut ajutorul unui angajat al unui magazin aflat în apropiere, care a apelat numărul de urgență 112. Acesta a fost transportată de urgență la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”, unde a fost operat de urgență. (Materialul integral AICI)

Tânăra din Teleorman, mamă a trei copii, înjunghiată mortal cu 15 lovituri de cuțit de fostul partener

Momentul abominabil s-a petrecut chiar în fața copilului lor de doar trei ani. Mai mult, crima a avut loc în fața bisericii din localitate, în plină stradă, chiar de ziua de nume a victimei, pe care o chema Mihaela. (Materialul integral AICI)

Tatăl victimei acuză acum autoritățile că au ignorat semnalele de alarmă, deși familia ceruse ajutorul Poliției de mai multe ori. (Materialul integral AICI)

Bărbatul susține că fostul ginere a încălcat în repetate rânduri ordinul de protecție, însă polițiștii din localitate refuzau să intervină.

„Spuneau că nu au ce să-i facă. Ziceau că e dosarul la Tribunal și că trebuie să se judece, și că până atunci justiția nu are ce să-i facă”, a afirmat bărbatul.

Femeia era mamă a trei copii și avea un ordin de protecție împotriva agresorului. În trecut, bărbatul o răpise și o violase, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman. Deși Poliția i-a oferit posibilitatea montării unui sistem electronic de monitorizare pentru agresor, tânăra a refuzat.

Sursă foto: Colaj Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI: