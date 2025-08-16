Un turist englez a MURIT pe un traseu din Bucegi. Bărbatul a intrat în stop cardio-respirator în timp ce se afla pe munte și nu a mai putut fi salvat

Un turist englez, în vârstă de 70 ani, a murit – sâmbătă – în timp ce se afla pe un traseu din Bucegi, potrivit Salvamont Prahova.

„Un apel venit prin 112 ne-a anunțat că un turist englez, în vârstă de 70 ani, aflat pe Platoul Bucegi, a intrat în stop cardio-respirator”, au transmis reprezentanții de la Salvamont Prahova.

Echipa de prim răspuns, aflată de serviciu la Baza Salvamont Baba Mare, a ajuns în câteva minute la pacient și a început manevrele de resuscitare, folosind și defibrilatorul.

„Am solicitat elicopterul de la POA Brașov, care a ajuns la caz în 25 minute. Echipajul medical de pe elicopter a continuat manevrele de resuscitare, dar pacientul nu a răspuns, declarându-se decesul acestuia”, se mai arată în comunicatul instituției.

Trupul neînsuflețit al turistului va fi transportat pe cale terestră de către salvatorii montani până la Piatra Arsă, de unde va fi preluat de către un echipaj al Laboratorului Judeţean de Medicină Legală Prahova.

FOTO – Captură video: Facebook/Salvamont Prahova