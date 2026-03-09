Prima pagină » Actualitate » Top 5 destinații spectaculoase din România recomandate de turiști: „Indiferent de anotimp, farmecul acestui loc va fi mereu același”

09 mart. 2026, 14:33, Actualitate
România ascunde numeroase locuri spectaculoase, unele mai puțin cunoscute turiștilor, dar cu peisaje impresionante și povești care merg până în Evul Mediu. De la formațiuni naturale spectaculoase și lacuri izolate în munți până la cetăți medievale și mănăstiri săpate în stâncă, aceste destinații oferă experiențe memorabile pentru cei care vor să descopere frumusețea autentică a țării.

Pentru cei interesați să viziteze România, vă recomandăm un Top 5 destinații de neuitat.

Râpa Roșie

Situată la 3 km de orașul Șebeș și 20 km de Alba Iulia, Râpa Roșie, în adevăratul sens al cuvântului, este un loc pentru persoanele care caută uimitorul. Destinația este ideală pentru picnic, expediții aventuroase, mountain-biking și fotografie de peisaj. Indiferent de anotimp, peisajul este unic.


„Este frumos să vizitați la apus. Este necesar să aveți încălțăminte bună pentru a urca dealurile. Ne-am bucurat de acest loc aproape două ore datorită liniștii și peisajului. Recomand cu căldură”, a scris o persoană pe TripAdvisor.

Altcineva a notat: „Indiferent dacă ajungeți aici în noiembrie, februarie sau iulie, farmecul acestui canion românesc unic va fi mereu același”

Sursă Foto / Alba24

Pietrele Doamnei

Rezervația Naturală Pietrele Doamnei, situată în munții Rarău, un loc de poveste, care este însoțit atât de peisaje uimitor de frumoase, cât și de o legendă asemenea locului.

Se spune că, pe vremea când turcii au năvalit locul, Petru Rareş, domnitorul care a oferit denumirea munților Rarău, și-a ascuns soția domnița Elena, fiica și averea într-o peșteră. Iar în momentul în care turcii au ajuns aproape de locul unde se afla familia lui Petru Rareş, domnița Elena și fiica sa au început să se roage pentru a fi salvate. În acel moment, un zgomot puternic s-a auzit din apropiere, iar stâncile s-au desprins și au căzut peste locul unde se aflau, îngropându-i pe atacatori. Domnița Elena și fiica acesteia au reușit să scape.

Surse: DiscoverBucovina

Lacul Vulturilor

Unul dintre principalele atracții turistice naturale ale județului Buzău. Un peisaj mirific, verde, perfect pentru cei acre caută liniștea. lacul Vulturilor este cunoscut și sub numele de „Lacul fără Fund”. Are o suprafață de 10.000 mp și o adâncime maximă de 3 metri.

Totuși, nu este ușor de ajuns acolo. Cel mai accesibil trasei spre Lacul Vulturilor are o durată medie de patru ore și pornește din micul sat Sasu de pe valea Buzăului. De aici se urmează un drum carosabil în avalul Buzăului și după 1,5 km se traversează valea pe un pod suspendat (refăcut în iunie 2015), accesibil și autoturismelor de cel mult 2,5 tone. 

Sursă Foto: Turist de România

Cetatea Șoimoș

Situată în județul Arad, Cetatea Șoimoș a fost construită de o familie nobiliară după primele invazii ale tătarilor, cetatea datează din secolul al XIII-lea și reprezintă o ruină autentică, cu ziduri medievale impunătoare, situată pe un deal de 220 de metri. Numele său provine de la activitatea de creștere a șoimilor, care i-a adus faima în Evul Mediu, potrivit Agerpres.

Sursă Foto: Tripadvisor

Mănăstirea Corbii de Piatră

Unul dintre cele mai impresionante lăcașe sfinte din România este Mănăstirea Corbii de Piatră, din județul Argeș. Săpată direct în stâncă și veche de sute de ani, mănăstirea este ideală pentru toți cei care își caută liniștea sufletească. Un loc de refugiu departe de problemele lumești, un loc care aduce căldură sufletească.

Sursă Foto: Călătorul Digital

