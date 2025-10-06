Una dintre cele mai bogate țări din Europa angajează muncitori în mai multe domenii. SALARIILE depășesc 7000 de euro și se oferă cazare gratuită

Considerată una dintre cele mai bogate țări din Europa, Liechtenstein anunță prin rețeaua europeană EURES că are nevoie urgentă de forță de muncă. Pentru a acoperi posturile deficitare, micuțul ducat oferă salarii care depășesc 7.000 de euro pe lună.
Iar în unele cazuri, angajații au promisă cazarea gratuită.
Autoritățile din Liechtenstein și companiile locale caută sute de lucrători, în domenii diverse. Potrivit EURES, este nevoie de oameni în servicii domestice și logistică, dar și în producție industrială.
Printre posturile oferite se numără:
Toate aceste oferte pot fi consultate direct pe portalul EURES, care este platforma oficială a Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă în spațiul comunitar.
De fiecare dată când se face topul celor mai bogate țări din lume, Liechtenstein se află constant pe primele locuri, având unul dintre cele mai ridicate PIB-uri pe cap de locuitor. Salariul mediu în această mică monarhie ajunge la 6.800 de franci elvețieni (aproximativ 7.150 de euro).
Cele mai bine plătite poziții sunt în management și IT, unde veniturile lunare pot ajunge la 15.200 de euro. La polul opus, în domenii precum îngrijirea copiilor, asistența socială sau croitoria, salariile pornesc de la 2.350 de euro.
Cunoașterea limbii germane reprezintă un avantaj, dar nu este întotdeauna obligatorie, spun angajatorii. Cetățenii Uniunii Europene care doresc să lucreze în Liechtenstein trebuie să obțină un permis de ședere corespunzător tipului de contract:
Pe lângă salariile generoase, statul Liechtenstein este atractiv și pentru că oferă un nivel de trai ridicat, sisteme medicale și educaționale performante, precum și stabilitate economică.
Astfel, pentru românii care caută o carieră sigură și bine plătită în străinătate, Liechtenstein se poate dovedi o opțiune excelentă.
