Una dintre cele mai bogate țări din Europa angajează muncitori în mai multe domenii. SALARIILE depășesc 7000 de euro și se oferă cazare gratuită

Considerată una dintre cele mai bogate țări din Europa, Liechtenstein anunță prin rețeaua europeană EURES că are nevoie urgentă de forță de muncă. Pentru a acoperi posturile deficitare, micuțul ducat oferă salarii care depășesc 7.000 de euro pe lună.

Iar în unele cazuri, angajații au promisă cazarea gratuită.

Ce locuri de muncă sunt disponibile

Autoritățile din Liechtenstein și companiile locale caută sute de lucrători, în domenii diverse. Potrivit EURES, este nevoie de oameni în servicii domestice și logistică, dar și în producție industrială.

Printre posturile oferite se numără:

Cuplu pentru servicii domestice – se oferă contract permanent, beneficii sociale și cazare gratuită;

Lucrător domestic – angajare stabilă și salariu peste media pieței;

Operator de mașini și cuptoare pentru tratarea suprafețelor – contract temporar;

Muncitor la asamblare – program complet, remunerație în funcție de experiență;

Personal pentru logistică – contract pe durată determinată;

Menajeră pentru cămin rezidențial – angajatorul asigură cazare și alte beneficii;

Frizer – contract stabil într-un salon premium.

Toate aceste oferte pot fi consultate direct pe portalul EURES, care este platforma oficială a Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă în spațiul comunitar.

Salarii și condiții de viață în Liechtenstein

De fiecare dată când se face topul celor mai bogate țări din lume, Liechtenstein se află constant pe primele locuri, având unul dintre cele mai ridicate PIB-uri pe cap de locuitor. Salariul mediu în această mică monarhie ajunge la 6.800 de franci elvețieni (aproximativ 7.150 de euro).

Cele mai bine plătite poziții sunt în management și IT, unde veniturile lunare pot ajunge la 15.200 de euro. La polul opus, în domenii precum îngrijirea copiilor, asistența socială sau croitoria, salariile pornesc de la 2.350 de euro.

Cunoașterea limbii germane reprezintă un avantaj, dar nu este întotdeauna obligatorie, spun angajatorii. Cetățenii Uniunii Europene care doresc să lucreze în Liechtenstein trebuie să obțină un permis de ședere corespunzător tipului de contract:

Permis L – valabil până la 12 luni;

Permis B – pentru șederi temporare, reînnoibil la 5 ani;

Permis de rezidență permanentă – după 5 ani de ședere continuă;

Permis C – acordat după 10 ani de rezidență;

Permis de trecere a frontierei – pentru persoanele care locuiesc într-o țară vecină, dar lucrează zilnic în Liechtenstein.

Pe lângă salariile generoase, statul Liechtenstein este atractiv și pentru că oferă un nivel de trai ridicat, sisteme medicale și educaționale performante, precum și stabilitate economică.

Astfel, pentru românii care caută o carieră sigură și bine plătită în străinătate, Liechtenstein se poate dovedi o opțiune excelentă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Consilierul lui Mugur Isărescu avertizează: În 2026, România ar putea ajunge în situația Greciei. Rămânem fără BANI pentru pensii și salarii

Orașele din România unde SALARIILE pornesc de la 9.000 lei net și pot urca până la 35.000 de lei în anumite domenii profesionale