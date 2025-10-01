Unde au loc primele episoade de ninsori abundente și viscol. Vreme rea în jumătate de țară

Administrația Națională de Meteorologie a emis primele avertizări de viscol și ninsori abundente, valabile în mai multe județe aflate în zonele de munte. Vor intra în vigoare mai multe coduri galbene și portocalii de ploi torențiale și de vânt puternic. Specialiștii ANM au anunțat că vremea va fi una deosebit de rece în cea mai mare parte a țării în zilele următoare.

Unde au loc primele episoade de ninsori și viscol

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 20

Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 m.

În intervalul menționat, vremea va fi deosebit de rece, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 17 grade și minime între 0 și 10 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei. De pe 2 octombrie de dimineață aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-veste, în toată țara. Se vor acumula cantități însemnate de apă. de 20-25 l/mp, iar în sud peste 70-90 l/mp. La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 de metri va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă. Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și izolat în rest, cu viteze, în general, de 45-55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea de peste 60-70 km/h.

Cod galben de ploi

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10

Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ. În intervalul menționat vor fi ploi însemnate cantitativ în vestul Munteniei și sudul Banatului. Cantitățile de apă vor fi de 25-35 l/mp și local de 40-50 l/mp.

Cod portocaliu de ploi torențiale

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10

Fenomene vizate: ploi importante cantitativ

Zone afectate: județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj

În județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 50-70 l/mp.