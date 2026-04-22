Tudor Chirilă învârte milioane de euro prin firma sa, dar declară profit la ANAF de câteva sute de euro pe lună. Numai în ultimii 3 ani a avut venituri de peste 1 milion de euro, dar statul nu s-a ales cu aproape nimic. Artist la fentat statul?

Principala firmă deținută de Tudor Chirilă, activist și luptător pentru democrație și justiție, pe numele său real Chirilă Teodor-Matei, pare la limita supraviețuirii, dacă te uiți pe bilanțul declarat la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Chirilă, la firma Agenția de Vise, cu venituri de peste 1 milion de euro în 2022, 2023 și 2024, a înregistrat profituri cumulate de numai 5.900 de euro, adică 245 de euro pe lună, timp de doi ani. Într-unul din cei 3 ani menționați, firma a fost pe minus cu 6.500 de euro, la încasări totale de peste 400.000 de euro, deci în acel an nu plătit niciun șfanț la bugetul de stat. Gândul prezintă cifrele.

Tudor Chirilă este acționar în proporție de 100% la firma Agenția de Vise SRL și are 1 angajat.

46 de euro pe lună plătiți la stat la încasări de 37.500 de euro pe lună în 2024

Chirilă a plătit la bugetul de stat numai 46 de euro lunar în 2024, deși încasările sale sunt de 37.500 de euro în fiecare lună (450.000 de euro pe an). Dar profitul pe care îl declară cântărețul este de 3.429 euro pe an, adică 286 de euro pe lună.

Ca o comparație, un angajat care are salariul minim de 865 de euro lunar, încasează de 43 de ori mai puțin decât Tudor Chirilă. Dar angajatul pe salariu minim plătește statului 325 de euro lunar, de 7 ori mai mult decât cântărețul, prin firma Agenția de Vise.

Tudor Chirilă este cunoscut în spațiul public prin luările sale de poziție în perioadele electorale, dar și prin activitatea sa pentru „apărarea justiției”. Nu este clar dacă aplică, însă, aceleași principii etice când vine vorba și de banii încasați în firmele sale și de plata impozitelor.