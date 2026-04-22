Tudor Chirilă învârte milioane de euro prin firma sa, dar declară profit la ANAF de câteva sute de euro pe lună. Numai în ultimii 3 ani a avut venituri de peste 1 milion de euro, dar statul nu s-a ales cu aproape nimic. Artist la fentat statul?

Principala firmă deținută de Tudor Chirilă, activist și luptător pentru democrație și justiție, pe numele său real Chirilă Teodor-Matei, pare la limita supraviețuirii, dacă te uiți pe bilanțul declarat la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Chirilă, la firma Agenția de Vise, cu venituri de peste 1 milion de euro în 2022, 2023 și 2024, a înregistrat profituri cumulate de numai 5.900 de euro, adică 245 de euro pe lună, timp de doi ani. Într-unul din cei 3 ani menționați, firma a fost pe minus cu 6.500 de euro, la încasări totale de peste 400.000 de euro, deci în acel an nu plătit niciun șfanț la bugetul de stat. Gândul prezintă cifrele.
Tudor Chirilă este acționar în proporție de 100% la firma Agenția de Vise SRL și are 1 angajat.
Chirilă a plătit la bugetul de stat numai 46 de euro lunar în 2024, deși încasările sale sunt de 37.500 de euro în fiecare lună (450.000 de euro pe an). Dar profitul pe care îl declară cântărețul este de 3.429 euro pe an, adică 286 de euro pe lună.
Ca o comparație, un angajat care are salariul minim de 865 de euro lunar, încasează de 43 de ori mai puțin decât Tudor Chirilă. Dar angajatul pe salariu minim plătește statului 325 de euro lunar, de 7 ori mai mult decât cântărețul, prin firma Agenția de Vise.
Tudor Chirilă este cunoscut în spațiul public prin luările sale de poziție în perioadele electorale, dar și prin activitatea sa pentru „apărarea justiției”. Nu este clar dacă aplică, însă, aceleași principii etice când vine vorba și de banii încasați în firmele sale și de plata impozitelor.
Bilanțul firmei Agenția de Vise SRL. Sursa: Ministerul Finanțelor via listafirme.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) se uită atent la marja de profit a unei firme, ca indicator de risc pentru evaziunea fiscală. Cu cât marja este mai aproape de zero, cu atât riscul ca acea firmă să comită evaziune fiscală crește.
Prin procedee mai mult sau mai puțin legale, afaceriștii fac ceea ce se numește „optimizare fiscală”, adică în așa fel încât compania să plătească impozit cât mai mic către stat și să scoată cât mai puțini bani din buzunar. Cea mai simplă metodă este scăderea profitului prin introducerea de cheltuieli „pe firmă”. Așa au ajuns, în unele cazuri, cheltuieli cu scutece „pe firmă”, mese în oraș, vacanțe și așa mai departe.
Firma Agenția de Vise a lui Tudor Chirilă are o marjă de profit (profit net / cifra de afaceri) de 0,76% în 2024. Ca o comparație, media pieței pentru companii cu același obiect de activitate este de 18,69%, de 24 de ori mai mare, conform datelor oferite de platforma Termene.ro.
Principala firmă pe care o operează Tudor Chirilă se numește Agenția de Vise SRL și are ca obiect de activitate „activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)”.
Încasările firmei Agenția de Vise pe anul 2024, ultimul an pentru care există raportări, sunt de 2,2 milioane de lei, conform datelor de la Ministerul de Finanțe, adică circa 450.000 de euro pe an. Rezultă, deci, 37.500 de euro pe lună în buzunarele firmei.
Cu toate acestea, profitul declarat pentru 2024 este de doar 17.149 de lei, adică 3.429 de euro, ceea ce înseamnă un profit net – adică banii care i-au rămas în mână lui Chirilă – de numai 286 de euro pe lună, care va fi impozitat cu 16%, impozitul pe profit.
Adică statului îi revin 46 de euro pe lună din încasările lunare ale lui Chirilă.
Pe an, din cei 450.000 de euro pe care îi încasează firma lui Chirilă din concerte, statul, acum guvernul Ilie Bolojan, încasează 549 de euro, la o marjă de profit de 0,76%.
Dacă firma lui Chirilă ar avea marja de profit din media pieței (18,69%), statul ar încasa 13.456 de euro pe an, adică de 24 de ori mai mult.
Tudor Chirilă este cunoscut pentru melodiile sale și pentru activismul civic, manifestat uneori și la concerte, unde promovează onestitatea sau justiția. Având în vedere cifrele prezentate din firma sa, rămâne însă întrebarea: Este artist și în fentarea statului?
