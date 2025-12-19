Unde nu trebuie așezată niciodată în casă Crăciunița, celebra floare din perioada sărbătorilor de iarnă. Ce spun principiile Feng Shui

Crăciunița este una dintre cele mai îndrăgite flori ale sezonului de iarnă și un simbol nelipsit din casele românilor în preajma sărbătorilor. Mulți o aleg pentru a aduce culoare, căldură și spirit festiv în locuință, dar puțini știu – totuși – că, potrivit unor credințe și principiilor Feng Shui, amplasarea greșită a acestei plante poate avea efecte negative asupra energiei din casă.

Unde nu este bine să pui niciodată Crăciunița în casă, de Crăciun

Crăciunița este cumpărată în special înainte de Crăciun, datorită aspectului său spectaculos, cu frunze roșii intense, dar -se spune că își poate pierde rolul benefic și chiar poate atrage ghinion dacă este așezată într-un loc nepotrivit.

Conform principiilor Feng Shui, plantele sunt extrem de importante, deoarece contribuie la echilibrul emoțional al familiei, armonizează spațiul și absorb energiile negative.

Energia plantei este blocată

Unul dintre spațiile total nepotrivite pentru Crăciuniță este baia. Dincolo de faptul că umiditatea excesivă dăunează plantei, acest loc este asociat, din punct de vedere simbolic, cu pierderile financiare.

Așezarea florii în baie este echivalentă, conform credințelor, cu „ascunderea” sau risipirea banilor. Mai mult, energia plantei este blocată, iar capacitatea ei de a neutraliza vibrațiile negative din locuință este considerabil diminuată.

De asemenea, nu este recomandat să amplasezi Crăciunița în bucătărie, chiar dacă mulți o pun lângă fereastră. Vorbim de un spațiu destinat gătitului, care nu permite plantei să-și manifeste efectul purificator, iar energia sa benefică devine aproape inexistentă într-un astfel de mediu ostil.

Cele mai potrivite locuri pentru Crăciuniță sunt sufrageria sau camera de oaspeți, zonele în care familia petrece cel mai mult timp împreună. Dacă e așezată la vedere, planta poate contribui la crearea unei atmosfere calde, armonioase și primitoare, amplificând energia pozitivă din casă.