6 Decembrie, calendarul zilei: Ionel Dănciulescu împlinește 49 de ani, Tom Hulce 72. Finlanda își declară independența față de Rusia

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 6 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ionel Dănciulescu este unul dintre cei mai prolifici atacanți din istoria fotbalului românesc. Născut pe 6 decembrie 1976, la Slatina, el și-a construit reputația în special la Dinamo București, devenind un simbol al clubului. Cu peste 500 de meciuri în prima ligă și peste 200 de goluri marcate, Dănciulescu se află în topul celor mai buni marcatori din toate timpurile ai Ligii I. Cariera sa a inclus perioade importante la Dinamo, Steaua și câteva experiențe internaționale, însă cele mai memorabile momente le-a trăit în “Ștefan cel Mare”, unde a câștigat campionate, Cupe ale României și și-a consolidat statutul de legendă. După retragere, a rămas aproape de fotbal ca oficial și analist sportiv, fiind apreciat pentru profesionalismul său. Ionel Dănciulescu rămâne o figură emblematică a fotbalului românesc, respectat atât pentru realizările din teren, cât și pentru eleganța sa în afara lui.

Tom Hulce este un actor și producător american cunoscut pentru intensitatea interpretărilor sale. Născut pe 6 decembrie 1953, în Detroit, Michigan, Hulce a devenit celebru la nivel internațional datorită rolului lui Wolfgang Amadeus Mozart din filmul Amadeus (1984), interpretare care i-a adus o nominalizare la Premiul Oscar pentru cel mai bun actor. Portretizarea sa exuberantă și emoțional complexă a rămas una dintre cele mai apreciate din istoria cinematografiei. A apărut și în filme precum Animal House (1978) și Dominick and Eugene (1988), demonstrând un talent capabil să acopere atât comedia, cât și drama. Ulterior, s-a orientat și spre producție teatrală, contribuind la spectacole premiate și consolidându-și reputația în lumea artistică. Deși și-a redus treptat aparițiile în fața camerelor, Tom Hulce rămâne o figură influentă, respectată pentru autenticitatea muncii sale.

Finlanda și-a declarat independența față de Rusia la 6 decembrie 1917, în contextul frământărilor politice provocate de Revoluția Rusă. După mai bine de un secol de dominație rusă, Parlamentul finlandez a profitat de slăbirea autorității guvernului de la Petrograd și a adoptat Actul de Independență, prin care proclama suveranitatea statului finlandez. Noua națiune a fost recunoscută rapid de mai multe puteri internaționale, iar Rusia bolșevică a acceptat oficial independența Finlandei pe 4 ianuarie 1918. Procesul nu a fost însă lipsit de tensiuni interne: în 1918 a izbucnit Războiul Civil finlandez, între “roșii” socialiști și “albi” conservatori, conflict care a modelat evoluția politică a statului în primii ani de existență. Declarația de independență din 1917 rămâne un moment fundamental în istoria Finlandei, marcând începutul transformării sale într-un stat modern, democratic și prosper.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1835: Nicolae Kalinderu 🇷🇴🩺🗣 medic, unul din membrii fondatori ai Partidului Național Liberal din România, la 24 mai 1875

🎂1948: Keke Rosberg 🇫🇮🏎 câștigător al Campionatului Mondial de Formula 1 din 1982. A fost primul pilot finlandez care a concurat regulat în serie, precum și primul campion finlandez. Este tatăl campionului mondial din 2016, Nico Rosberg

🎂1953: Tom Hulce 🇺🇸🎬 Amadeus (1984)

🎂1976: Ionel Dănciulescu 🇷🇴⚽️

🎂1978: Iulian Tameș 🇷🇴⚽️

🎂1982: Alberto Contador 🇪🇸🚴🏻‍♂️ A câștigat Turul Franței în 2007, 2009 și 2010 , Turul Italiei în 2008 și 2011, precum și Turul Spaniei în 2008. Este al 5-lea concurent din istorie, și primul spaniol, care a câștigat toate cele 3 Grand Tours de ciclism

🎂1985: Dulce Maria (RBD) 🇲🇽🎤 Este, de asemenea, nepoata Fridei Kahlo

🎂1997: Cătălin Caragea 🇲🇩🎤 vocalist al trupei “7 Klase”. S-a sinucis la 22 de ani

🎂1997: Sabrina Ionescu 🇷🇴🇺🇸⛹🏻‍♀️ considerată una dintre cele mai bune jucătoare din istorie în campionatul colegiilor NCAA și este liderul tuturor timpurilor la triple-double (cel puțin 10 unități la puncte, recuperări și pase decisive într-un meci)

Decese 🕯

🕯️1779: Jean-Baptiste-Siméon Chardin 🇫🇷🎨 unul din cei mai mari artiști ai secolului al XVIII-lea. Este în special cunoscut ca maestru al naturilor moarte, al scenelor de viață și al portretelor

🕯️1892: Werner von Siemens 🇩🇪🛜 Fondează în anul 1847 împreună cu un alt industriaș, Halske, Societatea Siemens-Halske cu obiect de activitate instalarea liniilor telegrafice

🕯️1912: Ion Mincu 🇷🇴📐 întemeietorul școlii românești de arhitectură

🕯️1988: Roy Orbison 🇺🇸🎤 Only the Lonely (1961), Oh, Pretty Woman (1964). Cunoscut pentru vocea sa puternică, un mare registru vocal, respectiv cântece cu structuri complexe și balade întunecate, emoționale. În timpul spectacolelor sale, era cunoscut ca stând permanent în picioare și purtând haine negre ca să se potrivească cu parul său intens vopsit în negru și având ochelarii de soare întunecați, toate fiind caracteristice personajului de scenă pe care l-a promovat de-a lungul întregii cariere

🕯️2017: Johnny Hallyday 🇫🇷🎤🎬 cântăreț de rock and roll și pop, precum și actor, creditat cu popularizarea rock’n’roll-ului în Franța

Evenimente📋

📋✝️Sf. Ierarh Nicolae

📋🇫🇮 Finlanda: Sărbătoare națională. Proclamarea independenței (1917)

Calendar 🗒

🗒1534: A fost fondat orașul San Francisco de Quito, de către Sebastian de Belalcazar și Diego de Almagro, în prezent capitala statului Ecuador

🗒1768: Primul volum din Encyclopædia Britannica a apărut la Edinburgh

🗒1774: Sistemul de învățământ din Austria este reproiectat de către împărăteasa Maria Tereza. Acesta emite regulile generale, care stabilesc o perioadă de șase ani de învățământ obligatoriu în școala elementară, manuale, uniforme și o formare a cadrelor didactice

🗒1865: Statele Unite au adoptat al treisprezecelea amendament al Constituției, prin care s-a abolit sclavia

🗒1877: Inventatorul american Thomas Alva Edison a realizat prima înregistrare sonoră recitând „Mary had a Little Lamb”, la West Orange, New Jersey

🗒1877: Este publicat pentru prima dată ziarul Washington Post

🗒1880: A fost emis decretul potrivit căruia orașul Buenos Aires a devenit capitala Republicii Argentina

🗒1892: La Teatrul Mariinski din Sankt Petersburg a avut loc premiera baletului „Spărgătorul de nuci” de Piotr Ilici Ceaikovski

🗒1912: A avut loc la Brăila primul Congres al muncitorilor din toate porturile României; s-a constituit Uniunea lucrătorilor de transport pe apă și pe uscat din România

🗒1916: Primul Război Mondial: În București sosește o delegație germană care cere să semneze capitularea orașului. Delegația era condusă de prințul Schaumburg-Lippe, fostul atașat militar al Germaniei în România. Primarul Emil Petrescu, în prezența reprezentanților guvernului (plecat la Iași) a semnat „declarația de capitulare în fața inamicului”. Trupele germane au intrat dinspre Chitila, pe Calea Griviței iar centrul orașului s-a animat de curioși

🗒1917: Finlanda se declară independentă față de Rusia

🗒1917: Cargobotul SS Mont-Blanc încărcat cu muniție a explodat în portul Halifax din Noua Scoție, după ce s-a ciocnit de vasul norvegian Imo. Aproximativ 2.000 de persoane și-au pierdut viața, iar 9.000 au fost răniți

🗒1949: Începutul Experimentului Pitești

🗒1965: S-au încheiat lucrările la prima magistrală feroviară electrificată din România, Brașov-Predeal

🗒1973: Gerald Ford depune jurământul în calitate de președinte al SUA, în urma demisiei lui Richard Nixon. A fost singurul președinte al Statelor Unite care nu a fost ales prin vot

🗒1998: S-a constituit Casa Națională de Asigurări de Sănătate

🗒1999: Emil Constantinescu, președintele României, a promulgat legea privind dosarele Securității

