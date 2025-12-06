Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Acuzația că s-au amestecat rușii în alegerile prezidențiale nu are nicio probă”

Ion Cristoiu: „Acuzația că s-au amestecat rușii în alegerile prezidențiale nu are nicio probă”

Serdaru Mihaela
06 dec. 2025, 06:30, Marius Tucă Show

Ion Cristoiu a fost invitat în emisiunea Marius Tucă Show de pe 4 decembrie 2025, transmisă live pe Gândul.ro de la ora 20:00, unde a discutat aspecte legate de anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și acuzațiile de ingerință rusă. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu a ironizat afirmațiile despre anularea alegerilor, subliniind că validarea primului tur s-a făcut înainte de declasificarea documentelor de către servicii, la câteva zile după scrutin, iar informațiile au ajuns în presă ulterior. Publicistul a negat ferm ideea unei ingerițe ruse în alegeri, atribuită de Nicușor Dan din motive propagandistice, deoarece documentele declasificate ale SIE nu conțin dovezi concrete.

Marius Tucă: „Care a fost ideea cu ingerința rusă? Cine a băgat ideea de ingerință rusă?“

Ion Cristoiu: „A băgat-o Nicușor Dan, și este o chestiune strict propagandistică, pentru că știe…Îți atrag atenția că în raportul prezentat de SIE, este trecut și în cartea lui Tomozei, documentul, în final se spune așa, ei sunt singurii, dar atenție, nu sunt dovezi, ei folosesc o expresie, așa procedează rușii. Deci, acuzația că s-au amestecat rușii nu are nicio probă minimă, probă chiar și în Servicii. Nu prostia care o spune Nicușor Dan, că nu știu ce firmă pentru Servicii, care avea nume rusesc. Trebuia să arate cu probe, chiar dacă nu dădea nume, în ziua cutare, numitul Călin Georgescu s-a întâlnit cu cutare, conchide Ion Cristoiu.”

