Ion Cristoiu: „Acuzația că s-au amestecat rușii în alegerile prezidențiale nu are nicio probă”

Ion Cristoiu a fost invitat în emisiunea Marius Tucă Show de pe 4 decembrie 2025, transmisă live pe Gândul.ro de la ora 20:00, unde a discutat aspecte legate de anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și acuzațiile de ingerință rusă. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu a ironizat afirmațiile despre anularea alegerilor, subliniind că validarea primului tur s-a făcut înainte de declasificarea documentelor de către servicii, la câteva zile după scrutin, iar informațiile au ajuns în presă ulterior. Publicistul a negat ferm ideea unei ingerițe ruse în alegeri, atribuită de Nicușor Dan din motive propagandistice, deoarece documentele declasificate ale SIE nu conțin dovezi concrete.