Tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale din 2026. În ce orașe va juca România dacă se califică la turneul final

Dacă România va reuși să treacă de barajul de calificare la Cupa Mondială din 2026, „tricolorii” își vor disputa meciurile din grupele turneului final exclusiv în America de Nord, în două țări: Canada și Statele Unite ale Americii.

Programul oficial, cu datele și orele, urmează să fie făcut public sâmbătă, 6 decembrie. În acest sens, ar putea apărea unele mici modicări.

Posibila grupă a României

Conform calendarului competiției, România ar fi repartizată într-o grupă alături de Statele Unite, Australia și Paraguay, cu următorul program al meciurilor:

13 iunie 2026 – Vancouver (Canada), stadion: BC Place

Australia – România

19 iunie 2026 – Santa Clara (SUA), stadion: Levi’s Stadium

România – Paraguay

25 iunie 2026 – Los Angeles (SUA), stadion: SoFi Stadium

România – Statele Unite ale Americii

Astfel, dacă va ajunge la turneul final, România ar juca în trei orașe importante din America de Nord:

Vancouver este unul dintre cele mai mari orașe din Canada, aflat pe coasta Pacificului;

Santa Clara este în inima Silicon Valley, în apropiere de San Francisco;

Los Angeles este a doua metropolă din SUA și găzduiește moderna arenă SoFi Stadium.

Pentru suporterii români, asta ar însemna deplasări lungi, dar și oportunitatea de a vedea naționala evoluând pe unele dintre cele mai moderne stadioane din lume. Totul depinde însă de ultimul pas: calificarea la „mondialul” din 2026 prin câștigarea barajului din primăvară.

În martie, „tricolorii” vor întâlni Turcia, în deplasare, într-un singur meci, decisiv pentru continuarea drumului spre CM 2026.

