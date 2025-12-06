Prima pagină » Social » Tradiții uitate de Moș Nicolae. Ce obiceiuri mai păstrează românii astăzi și cum întâmpină copiii sărbătoarea

Oana Zvobodă
06 dec. 2025, 06:30, Social
Sfântul Ierarh Nicolae este sărbătorit, în fiecare an, pe data de 6 decembrie. A fost arhiepiscop și a trăit în orașul Myra, conform scrierilor vechi. Acesta a devenit cunoscut datorită faptelor bune și a generozității sale față de copii și săraci.

Sfântul Nicolae oferea daruri și bani familiilor în nevoie și, astfel, moștenirea sa a rămas vie până în prezent.

În fiecare an, în noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii ştiu că trebuie să-şi curețe ghetele sau cizmele pentru că Mos Nicolae va veni cu daruri.

Tradiții de Sfântul Nicolae

Copiii trebuie să-și curețe minuțios ghetele și să le lase la ușă pentru venirea Moșului. Mulți dintre ei scriu și o scrisoare cu toate dorințele lor. În același timp, cei mici dăruiesc, la rândul lor, mici cadouri pentru moș.

Cei neascultători primesc o nuielușă, care îi atenționează să-și asculte părinții în următorul an.

Copiii cuminți primesc fructe și dulciuri. În zilele noaste, cei mici primesc și jucării dacă au făcut fapte bune în ultimul an și și-au curățat bine ghetele.

Tradiții și obiceiuri uitate de Moș Nicolae

Potrivit tradiției, în ziua în care era sărbătorit Sfântul Nicolae, oamenii aduceau în casă crenguțe de pomi fructiferi pe care le păstrau în apă, chiar lângă icoane. Dacă înfloreau până de Anul Nou, anul următor ar fi fost unul roditor.

În trecut, copiii lăsau și morcovi pentru calul lui Moș Nicolae, în semn de recunoștință.

La sate, feciorii se organizau în cete și își alegeau gazda unde vor merge să repete colindele pentru sărbătorile de iarnă.

De Moș Nicolae, nu este bine să oferi cadou obiecte ascuțite, obiecte de culoare neagră sau bijuterii, conform obiceiurilor vechi.

