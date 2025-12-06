Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Rămâne un mare mister de ce nu au intervenit americanii în anularea alegerilor”

Ion Cristoiu: „Rămâne un mare mister de ce nu au intervenit americanii în anularea alegerilor”

Serdaru Mihaela
06 dec. 2025, 08:30, Marius Tucă Show

Ion Cristoiu, invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 4 decembrie 2025, a declarat că dreptatea în România va veni doar dacă actuala putere pleacă, subliniind legăturile acesteia cu o „clică” pro-europeană. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu a pus sub semnul întrebării absența intervenției americane, considerând-o un mister major, și a afirmat că România nu contează pentru administrația Trump, deoarece țara nu reacționează la problemele interne.

Marius Tucă: „Se va face vreodată dreptate?”

Ion Cristoiu: „Numai dacă pleacă ăștia de la putere, clica, zisă pro-europeană.”

Ion Cristoiu afirmă că România se menține inertă în fața diverselor situații, iar din perspectiva administrației Trump, țara noastră este considerată nesemnificativă

„Pentru Administrația Trump, România nu contează și asta e grav. Pentru că, indiferent ce se întâmplă, România nu reacționează” , subliniază Ion Cristoiu.

Recomandarea video

Mediafax
Moș Nicolae se apropie: copiii își pregătesc ghetuțele. Tradițiile și obiceiurile dedicate Sfântului Nicolae
Digi24
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Cancan.ro
Rodica Stănoiu, înmormântare stranie, fără preot. S-au cântat colinde în loc de veșnica pomenire.
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Anul 2026, istoric pentru infrastructura României: autostrăzi complet finalizate și sute de kilometri pregătiți de inaugurare
Mediafax
Horoscop 6 decembrie 2025: Zodiile care pot face pași importanți în iubire, la muncă sau în decizii personale
Click
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
Digi24
De ce Rusia nu va accepta pacea fără „Centura de Fortărețe” a Ucrainei - ultimul obstacol din calea armatei lui Putin în Donbas
Cancan.ro
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Nașterea acasă: avertismente vehemente și implicarea exclusivă a moașelor cu experiență
DEZVĂLUIRI Raport devastator al Curţii de Conturi despre barajele din România: „Nu au autorizație. Stare accentuată de degradare, abandonate sau cu probleme”
09:38
Raport devastator al Curţii de Conturi despre barajele din România: „Nu au autorizație. Stare accentuată de degradare, abandonate sau cu probleme”
ULTIMA ORĂ Nou mesaj Ro Alert pentru locuitorii din Prahova. Apa livrată consumatorilor poate fi folosită doar pentru igienizarea grupurilor sanitare
09:27
Nou mesaj Ro Alert pentru locuitorii din Prahova. Apa livrată consumatorilor poate fi folosită doar pentru igienizarea grupurilor sanitare
SPORT Un jucător legendar al Universității Craiova laudă Dinamo înaintea derby-ului cu FCSB
09:18
Un jucător legendar al Universității Craiova laudă Dinamo înaintea derby-ului cu FCSB
ULTIMA ORĂ Sorana Cîrstea se retrage din tenis. „2026 va fi ultimul meu an în circuit”
09:15
Sorana Cîrstea se retrage din tenis. „2026 va fi ultimul meu an în circuit”
SPORT Ce anunț face Sorana Cîrstea de Moș Nicolae. „Îţi voi rămâne veşnic datoare”
09:07
Ce anunț face Sorana Cîrstea de Moș Nicolae. „Îţi voi rămâne veşnic datoare”
POLITICĂ Victor Piţurcă spera ca Ionuţ Moşteanu să rezolve problema Stelei: „Poate e prea mult spus că eram încântat. Miniștrii se schimbă pe bandă rulantă”
08:52
Victor Piţurcă spera ca Ionuţ Moşteanu să rezolve problema Stelei: „Poate e prea mult spus că eram încântat. Miniștrii se schimbă pe bandă rulantă”

Cele mai noi