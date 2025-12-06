Ion Cristoiu: „Rămâne un mare mister de ce nu au intervenit americanii în anularea alegerilor”

Ion Cristoiu, invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 4 decembrie 2025, a declarat că dreptatea în România va veni doar dacă actuala putere pleacă, subliniind legăturile acesteia cu o „clică” pro-europeană. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu a pus sub semnul întrebării absența intervenției americane, considerând-o un mister major, și a afirmat că România nu contează pentru administrația Trump, deoarece țara nu reacționează la problemele interne.

Marius Tucă: „Se va face vreodată dreptate?” Ion Cristoiu: „Numai dacă pleacă ăștia de la putere, clica, zisă pro-europeană.”

Ion Cristoiu afirmă că România se menține inertă în fața diverselor situații, iar din perspectiva administrației Trump, țara noastră este considerată nesemnificativă