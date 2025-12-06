Răzvan Burleanu, după tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale: „Ne motivează și ne provoacă enorm”

Președintele Federației Române de Fotbal (FRF), Răzvan Burleanu, a comentat tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale din 2026. „Ne motivează”, a spus șeful FRF.

Aflat la Washington DC, președintele FRF a salutat repartizarea în grupa D a României, dacă va trece de play-off-ul de calificare la turneul final.

„Să scriem un nou capitol din istoria fotbalului românesc”

„Este o tragere la sorți care ne şi motivează și ne provoacă enorm. Ne dorim să ne calificăm la turneul final, să scriem un nou capitol în istoria fotbalului românesc și să reprezentăm cu mândrie România la cea mai complexă ediţie a Cupei Mondiale până acum”, a spus Răzvan Burleanu, citat de frf.ro.

Selecționerul Mircea Lucescu nu a fost prezent la tragerea la sorți din cauza faptului că are două operații la șold, iar drumul până la Washingtong DC ar fi fost unul lung și dificil.

Ca să se califice la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, meci programat tot în deplasare.

Posibila grupă a României

Conform calendarului competiției, România ar fi repartizată într-o grupă alături de Statele Unite, Australia și Paraguay, cu următorul program al meciurilor:

13 iunie 2026 – Vancouver (Canada), stadion: BC Place

Australia – România

19 iunie 2026 – Santa Clara (SUA), stadion: Levi’s Stadium

România – Paraguay

25 iunie 2026 – Los Angeles (SUA), stadion: SoFi Stadium

România – Statele Unite ale Americii

Astfel, dacă va ajunge la turneul final, România ar juca în trei orașe importante din America de Nord:

Vancouver este unul dintre cele mai mari orașe din Canada, aflat pe coasta Pacificului;

Santa Clara este în inima Silicon Valley, în apropiere de San Francisco;

Los Angeles este a doua metropolă din SUA și găzduiește moderna arenă SoFi Stadium.

Pentru suporterii români, asta ar însemna deplasări lungi, dar și oportunitatea de a vedea naționala evoluând pe unele dintre cele mai moderne stadioane din lume. Totul depinde însă de ultimul pas: calificarea la „mondialul” din 2026 prin câștigarea barajului din primăvară.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Trump a primit Premiul FIFA pentru pace la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale: Sfârșitul războiului din Ucraina este aproape

UEFA a amendat Ucraina cu 15.000 de euro pentru bannerul „Rusia este un stat agresor”