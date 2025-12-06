Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Ceea ce face Nicușor Dan cu noile argumente pentru anularea alegerilor este o prostie. CCR a decis pe baza documentelor inițiale”

Ion Cristoiu: „Ceea ce face Nicușor Dan cu noile argumente pentru anularea alegerilor este o prostie. CCR a decis pe baza documentelor inițiale”

Andrei Rosz
06 dec. 2025, 08:06, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum dovezile aduse de Nicușor Dan în legătură cu decizia CCR sunt o prostie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Ea confirmă, pentru a nu știu câta oară, declarațiile lui Marian Enache și ale judecătoarei Iulia Scântei. Ea confirmă cu subiect și predicat că CCR a decis… De-aia spun așa, spune cu subiect și predicat, Curtea Constituțională a României a decis numai și numai pe baza documentelor prezentate. ”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum dovezile aduse de Nicușor Dan în legătură cu decizia CCR sunt o prostie. Acesta a început prin a spune că există o declarație foarte importantă. Jurnalistul susține că declarația Siminei Tănăsescu, președinta CCR, este o declarație fundamentală. Cristoiu explică felul în care această declarație se leagă de cele ale foștilor președinți CCR. Acesta susține că Simina Tănăsescu confirmă spusele lui Marian Enache și ale Iuliei Scântei. Toți judecătorii CCR au explicat că decizia de anulare a alegerilor a fost luată pe baza documentelor prezentate la acel moment. Cristoiu susține că ceea ce prezintă Nicușor Dan este o prostie. Aceste argumente nu au legătură cu decizia CCR.

„Marius Tucă, ceea ce este mult mai important este că avem astăzi o declarație a Siminei (n.r. Elena-Simina Tănăsescu, Președinta Curții Constituționale a României), care este președinta CCR. Asta este o declarație fundamentală și a fost și atunci. Ea confirmă, pentru a nu știu câta oară, declarațiile lui Marian Enache și ale judecătoarei Iulia Scântei. Ea confirmă cu subiect și predicat că CCR a decis… De-aia spun așa, spune cu subiect și predicat, Curtea Constituțională a României a decis numai și numai pe baza documentelor prezentate. În consecință, ceea ce face Nicușor Dan, spunând că vrea să ne aducă argumente, este o prostie.”, a explicat jurnalistul.

