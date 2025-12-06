Gândul a prezentat, cronologic, evenimentele desfășurate pe scena politică din România după ce Călin Georgescu și Elena Lasconi au câștigat turul întâi al alegerilor prezidențiale din anul 2024. Desfășurat în data de 24 noiembrie, scrutinul s-a transformat într-o surpriză electorală uriașă, toate previziunile fiind, pur și simplu, date peste cap. Însă, imediat după ce voturile au fost numărate, au apărut și controversele.

Curtea Constituțională a României (CCR) de decis renumărarea voturilor, Călin Georgescu a fost acuzat că a „furat” startul pe TikTok, președintele Klaus Iohannis a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), iar documentele declasificate au pus accent pe ingerințe străine în procesul electoral, pe atacuri cibernetice la adresa României și, inevitabil, pe semnele de întrebare legate de campania online a lui Georgescu.

Între 25 noiembrie 2024 și 5 decembrie 2024, atmosfera de pe scena politică a României a fost una extrem de tensionată. Numai că, în data de 2 decembrie, CCR a validat primul tur al alegerilor prezidențiale

Cei doi urmau să se confrunte în data de 8 decembrie, atunci când era programat turul al doilea al cursei pentru Președinția României.

Totul s-a schimbat radical cu doar 2 zile înainte de alegeri, iar Gândul continuă cronologia unor alegeri anulate și prezintă punctul culminant al acestei „saga” politice – anularea turului întâi al alegerilor prezidențiale din România, o decizie CCR ale cărei unde de șoc nu s-au disipat nici după un an.

6 decembrie 2024. Decizie fără precedent a CCR, alegerile prezidențiale sunt anulate

Curtea Constituțională a României a decide anularea primului tur al alegerilor prezidențiale. Decizia vine cu doar două zile înainte de organizarea celui de-al doilea tur.

Mai mult, judecătorii CCR anunță în comunicatul de presă transmis în data de 6 decembrie 2025, că întregul proces electoral va fi reluat de la zero, în integralitatea sa.

„În temeiul art. 146 lit. f) din Constituție, anulează întregul proces electoral cu privire la alegerea președintelui României, desfășurat în baza HG 765/2024 privind stabilirea datei alegerilor pentru Președintele României în anul 2024 și a HG 1061/2024 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României. Procesul electoral pentru alegerea președintelui României va fi reluat în integralitate, Guvernul urmând a stabili o nouă dată pentru alegerea președintelui României, precum și un nou program calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare. Prezenta hotărâre este definitivă și general obligatorie, se publică în Monitorul Oficial”, s-a precizat în comunicatul transmis de CCR.

Articolul invocat de judecătorii CCR se referă la atribuțiile pe care le are Curtea Constituțională a României în ceea ce privește respectarea procedurii privind alegerea președintelui.

Art. 146, lit. f, prevede că CCR are printre atribuţii să vegheaze la respectarea procedurii pentru alegerea Preşedintelui României şi confirmă rezultatele sufragiului.

CCR a validat rezultatul primul tur al alegerilor prezidențiale, prin Hotărârea nr 31 din 2 decembrie, publicată în Monitorul Oficial a doua zi. Decizia CCR de anulare a alegerilor prezidențiale a fost luată după ce, pe 28 noiembrie, Curtea decisese renumărarea voturilor exprimate în primul tur al alegerilor prezidențiale.

6 decembrie 2024. Marcel Ciolacu a salutat decizia CCR: „Rezultatul votului românilor a fost denaturat flagrant, în urma intervenției Rusiei”

Plasat pe poziția a treia după turul întâi al alegerilor prezidențiale din România, Marcel Ciolacu a spus, după decizia CCR de anulare a a alegerilor, că aceasta a fost „singura soluție corectă”.

„Decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale este singura soluție corectă după desecretizarea documentelor din ședința CSAT care arată că rezultatul votului românilor a fost denaturat flagrant, în urma intervenției Rusiei. Alegerile prezidențiale trebuie reluate”, spunea Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegerile prezidențiale din anul 2024.

Marcel Ciolacu mai preciza, în data de 6 decembrie, că „anchetele autorităților trebuie să arate cine sunt vinovații”.

„În același timp, anchetele autorităților trebuie să arate cine sunt vinovații pentru tentativa de a influența masiv rezultatul scrutinului prezidențial. Românii au nevoie de răspunsuri clare din partea autorităților, bazate pe dovezi solide, pentru că de această anchetă depinde în mod fundamental încrederea publicului în instituțiile statului și în procesele democratice care stau la baza funcționării țării”, mai declara Marcel Ciolacu.

6 decembrie 2024. Călin Georgescu face apel la BEC și AEP să nu respecte decizia CCR: „Statul român a luat democrația și a călcat-o un picioare”

După anularea alegerilor, candidatul independent Călin Georgescu, devenit „ținta” acuzațiilor după declasificarea documentelor CSAT, a cerut Biroului Electoral Central (BEC) și Autorității Electorale Permanente (AEP) să nu respecte decizia Curții Constituționale a României.

„Cerem membrilor BEC și AEP să facă ceea ce este drept pentru poporul nostru și să nu oprească procesul de votare”, a transmis echipa de comunicare a lui Călin Georgescu.

„Statul român a călcat democrația în picioare. Vorbim despre un simulacru. Poporul român își cere drepturile astăzi. Vedem în jurul nostru șefi de partide care tremură de frică, că ies la iveală dosarele care îi va expune. Practic în aceeași zi sistemul corupt din România a făcut pact cu diavolul”, a transmis candidatul la alegerile prezidențiale din România.

Călin Georgescu a mai transmis că, prin anularea alegerilor pentru Președinția României, „statul român a luat democrația și a călcat-o un picioare”.

„Suntem în postul Crăciunului, iar astăzi este ziua Sfântului Nicolae. În această zi, statul român a luat democrația și a călcat-o un picioare. Decizia Curții Constituționale de astăzi reprezintă mai mult decât o controversă juridică. Ea este, practic, o lovitură de stat oficializată. Statul de drept este în comă indusă, iar justiția subordonată ordinelor politice și a pierdut, practic, esența. Ea nu mai este justiție, este la ordin. Într-o astfel de stare, nu mai vorbim de dreptate, ci, practic, vorbim despre un simulacru care trădează principiile democrației. Democrația nu este negociabilă. Puterea poporului este fundamentul statului democratic, pentru că a fi suveran înseamnă să respecți opțiunea celuilalt, să prețuiești votul universal”, transmitea Călin Georgescu în data de 6 decembrie 2024.

6 decembrie 2024. Elena Lasconi a criticat decizia CCR: „Este ilegală, imorală și zdrobește esența democrației – votul. Putin râde”

Elena Lasconi – candidata USR la Președinția României, plasată pe locul al doilea după primul tur al alegerilor prezidențiale – a criticat cu vehemență decizia Curții Constituționale de a anula primul tur al alegerilor prezidențiale, cu doar două zile înainte de votul din țară în cel de-al doilea tur și la câteva ore după ce a început votarea la secțiile din străinătate.

„Decizia CCR este ilegală, imorală și zdrobește esența democrației – votul. Putin râde”, a spus Lasconi.

Elena Lasconi mai spunea, în data de 6 decembrie 2024, că „statul român a călcat în picioare democrația”.

„Astăzi este momentul în care statul român a călcat în picioare democrația. Dumnezeu, poporul român, adevărul și legea vor prevala și îi vor găsi pe cei vinovați de distrugerea democrației noastre. Nu e vorba despre mine. Se prăbușește economia, distrugeți democrația, duceți țaraîn anarhie. (…) Condamn cu tărie ceea ce s-a întâmplat astăzi. Cred că au distrus tot ce am realizat cu greu în ultimii 35 de ani. Astăzi, au distrus 35 de ani de muncă grea. Decizia CCR este ilegală, imorală și zdrobește însăși esența democrației – votul. O astfel de abatere ne va costa scump în anii care vin”, spunea Elena Lasconi după anularea alegerilor prezidențiale. (mai multe informații AICI)

6 decembrie 2024. George Simion: „Rușine, lovitură de stat în plină desfășurare”

Liderul AUR, George Simion, a declarat – după ce CCR a anulat alegerile prezidențiale – că în Româniaa avut loc o „lovitură de stat”.

Acesta le-a recomandat simpatizanților partidului să nu se lase provocați și să nu iasă în stradă.

„Rușine! Lovitură de stat în plină desfășurare! Nu ieșim în stradă, nu ne lăsăm provocați, acest sistem trebuie să cadă democratic”, a scris George Simion, liderul AUR pe pagina sa de Facebook.

Cronologia unor alegeri anulate

25 noiembrie . Rezultatele finale după primul tur al alegerilor prezidențiale provoacă un șoc în România și în străinătate. Georgescu și Lasconi sunt declarați câștigători, iar Marcel Ciolacu pleacă de la șefia PSD. Klaus Iohannis anunță că nu au fost ingerințe în alegeri.

. Rezultatele finale după primul tur al alegerilor prezidențiale provoacă un șoc în România și în străinătate. Georgescu și Lasconi sunt declarați câștigători, iar Marcel Ciolacu pleacă de la șefia PSD. Klaus Iohannis anunță că nu au fost ingerințe în alegeri. 26 noiembrie

27 noiembrie

28 noiembrie

29 noiembrie . Românii se pregătesc de „hora parlamentarelor”, CCR amână validarea rezultatelor din primul tur de scrutin, iar Ciolacu anunță că se retrage din cursa pentru Cotroceni dacă alegerile prezidențiale sunt reluate.

. Românii se pregătesc de „hora parlamentarelor”, CCR amână validarea rezultatelor din primul tur de scrutin, iar Ciolacu anunță că se retrage din cursa pentru Cotroceni dacă alegerile prezidențiale sunt reluate. 30 noiembrie . Zi de tranziție, alegerile parlamentare bat la ușă. AEP anunță încheierea campaniei electorale, CAB decide excluderea observatorilor independenți de la procesul de renumărare a voturilor, Lasconi îl ironizează pe Iohannis.

. Zi de tranziție, alegerile parlamentare bat la ușă. AEP anunță încheierea campaniei electorale, CAB decide excluderea observatorilor independenți de la procesul de renumărare a voturilor, Lasconi îl ironizează pe Iohannis. 1 decembrie

2 decembrie

3 decembrie . Începe numărătoarea inversă după decizia CCR de validare a primului tur al alegerilor prezidențiale. România se pregătește pentru turul al doilea și așteaptă desecretizarea documentelor CSAT.

. Începe numărătoarea inversă după decizia CCR de validare a primului tur al alegerilor prezidențiale. România se pregătește pentru turul al doilea și așteaptă desecretizarea documentelor CSAT. 4 decembrie . După declasificarea documentelor CSAT, toate „tunurile” sunt puse pe Georgescu. SRI, SIE și MAI, informații despre o campanie controversată pe TikTok, iar din scenariu nu lipsește Rusia. Declarația transmisă de Ambasada SUA în România.

. După declasificarea documentelor CSAT, toate „tunurile” sunt puse pe Georgescu. SRI, SIE și MAI, informații despre o campanie controversată pe TikTok, iar din scenariu nu lipsește Rusia. Declarația transmisă de Ambasada SUA în România. 5 decembrie . Ziua dinaintea „furtunii politice”. Mesaj-cheie al secretarului de stat american Antony Blinken, miting anti-Georgescu și pro-Europa în Piața Universității.

6 decembrie 2024. Reacții în presa internațională. Reuters: „Hotărârea a aruncat ţara în haos instituţional”

După ce Curtea Constituțională a României a decis anularea alegerilor pentru Președinția României, în presa internațională au apărut, imediat, reacțiile.

„După ce a fost cotat cu o singură cifră înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale, Călin Georgescu – care doreşte să pună capăt sprijinului României pentru Ucraina – a urcat pe primul loc, ceea ce a ridicat întrebări cu privire la modul în care a fost posibilă o astfel de surpriză. O victorie a lui Georgescu ar fi dat peste cap politica pro-occidentală a statului membru al UE şi al NATO, apropiindu-l de o centură de state din Europa Centrală şi de Est cu politicieni populişti puternici, favorabili Rusiei, inclusiv Ungaria, Slovacia şi Austria”, a notat Reuters.

Jurnaliștii de la Reuters au punctat și că România a fost aruncată într-un „haos instituțional”.

„Hotărârea de vineri a aruncat ţara în haos instituţional, deoarece mandatul actualului preşedinte Klaus Iohannis se încheie la 21 decembrie şi nu este clar cine va fi şeful statului după această dată. Analiştii au comentat că hotărârea ar putea eroda instituţiile, declanşa proteste de stradă şi, în cele din urmă, ar putea pune în pericol cursul pro-occidental al naţiunii”, notau jurnaliștii de la Reuters.

AFP a titrat că în România a avut loc o „lovitură de teatru” în data de 6 decembrie 2024.

„Anunţul Curţii Constituţionale privind anularea întregului scrutin prezidenţial pentru asigura validitatea şi legalitatea acestuia şi solicitarea de reluare a întregului proces electoral a provocat un şoc în ţara est-europeană. Este cea mai recentă întorsătură într-un proces haotic tulburat de suspiciuni de interferenţă rusă în favoarea candidatului de extremă dreapta. Autorităţile declasificaseră anterior documente ale serviciilor de informaţii care conţin acuzaţii privind rolul masiv al TikTok în campania electorală, având Rusia în vizor. În primul tur, candidatul naţionalist Călin Georgescu a ieşit învingător spre surprinderea tuturor, eliminându-i din cursă pe favoriţii din rândurile partidelor de guvernământ”, scria AFP.

Agenția EFE: „Această anulare, care a provocat o nouă bulversare într-o ţară aflată în plin cutremur politic de când Georgescu a câştigat împotriva pronosticurilor primul tur cu 22,9% din voturi, intervine după ce se deschiseseră deja urnele în turul al doilea pentru românii din diaspora. Această decizie vine după ce mai multe rapoarte ale serviciilor de informaţii, declasificate de actualul preşedinte, Klaus Iohannis, au confirmat o ingerinţă legată de un «actor statal», identificat de presa română drept Rusia, în campania lui Georgescu. O reţea de 25.000 de conturi TikTok şi grupuri Telegram coordonate începând din 2022 a amplificat prezenţa lui Georgescu, susţinută de o finanţare externă de 1 milion de euro, plăţi către influenceri şi tehnici avansate de evitare a detectării boţilor”.

