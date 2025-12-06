Prima pagină » Sport » Programul etapei 19 din Superliga de FOTBAL! Când se joacă FC Botoșani – Rapid

06 dec. 2025, 07:56, Sport
Oțelul Galați a învins-o pe Unirea Slobozia cu scorul de 3-0 (2-0), vineri seara, pe teren propriu, în primul meci din etapa a 19-a a Superligii de fotbal.

Reușitele partide au fost marcate de străini, brazilianul Conrado a deschis scorul (13), portughezul Paulinho l-a majorat (21), iar un alt lusitan a închis tabela, Andrezinho (77).

„E clar că suntem mulţumiţi, deşi au fost anumite momente pe care mi-aş fi dorit să le tratăm altfel. Vreau să-mi felicit băieţii deoarece, la capătul unei săptămâni grele, au dat dovadă de mare caracter.

(n.r. îl mai ţineţi pe Paulinho?) Este o întrebare complicată deoarece au fost mulţi jucători care au venit la Oţelul şi şi-au arătat calitatea, sau chiar au ridicat-o. Este genul de atacant care ştie să speculeze absolut orice greşeală a adversarilor. E bine că avem soluţii”, a declarat Laszlo Balint, antrenorul gazdelor, la final.

Liga Profesionistă de Fotbal şi Centrul FILIA şi-au unit forţele pentru a transmite împreună un mesaj de toleranţă zero faţă de violenţa împotriva femeilor, informează LPF.

Prin campania Respect pe teren. Respect acasă. Liga Profesionistă de Fotbal se alătură celorlalte iniţiative globale din lumea fotbalului care marchează Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor şi cele 16 zile de activism pentru siguranţa femeilor şi fetelor.

Jucătorii de la cluburile de fotbal din Superliga s-au solidarizat cu această cauză şi au transmis împreună un mesaj împotriva violenţei asupra femeilor. Pe teren va fi afişat un banner cu mesajul Stop violenţei împotriva femeilor! iar Centrul FILIA a pus la dispoziţia suporterilor mai multe informaţii despre violenţa împotriva femeilor.

Care e programul etapei a 19-a?

Sâmbătă, 6 decembrie

Ora 17.00 Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia
Ora 20.30 FCSB – Dinamo Bucureşti

Duminică, 7 decembrie

Ora 15.00 UTA Arad – Petrolul Ploieşti
Ora 17.30 Metaloglobus Bucureşti – Farul Constanţa
Ora 20.30 Universitatea Craiova – CFR 1907 Cluj

Luni, 8 decembrie

Ora 17.30 Universitatea Cluj – FC Hermannstadt
Ora 20.30 FC Botoşani – FC Rapid

Răzvan Burleanu, despre GRUPA de la CM 2026: „Ne motivează”. Cu cine ar putea juca tricolorii

