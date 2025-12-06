Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Anularea alegerilor a fost făcută pentru Nicușor Dan. Europa nu avea nevoie de cineva pro-Trump”

Andrei Rosz
06 dec. 2025, 07:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum europenii, după câștigarea alegerilor de către Trump, aveau nevoie de un președinte care să nu îl susțină pe președintele american. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „De aia pot să spun lucru care enervează pe mulți din colegii noștri, că de aia l-au scos și pe Ciolacu. Și pe Lasconi. Le atribui o gândire destul de subtilă, ceea ce nu e cazul. Cel care a fost ales, și se vede asta deja, este pionul absolut.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre câștigarea alegerilor de către Trump, aveau nevoie de un președinte care să nu îl susțină pe președintele american. Acesta a început prin a spune că anularea alegerilor din România nu a avut ca țintă doar dispariția lui Călin Georgescu. Un alt scop a fost alegerea lui Nicușor Dan ca președinte. Acesta susține că nimeni nu se aștepta să iasă Trump președinte. După acel moment, în România nu trebuia să vină vreun președinte pro-Trump. Cristoiu susține că acesta a fost motivul pentru care au dispărut Călin Georgescu, Ciolacu și Lasconi. Nu se discuta de ideea de pro-rus, ci de cea pro-Trump.

„Deci, nu cred ceea ce spui tu, că ținta a fost numai Călin Georgescu. A fost alegerea lui Nicușor Dan. Noi trebuie să vedem rezultatul acestei anulări, adică procesul, a dat posibilitate… Nu uit și mai spun încă un lucru e foarte important că discutăm acum. Noi nu trebuie să uităm faptul că în noiembrie înainte, cred că în data de 10, a fost ales Trump. Deci dacă și atunci… În primul rând, că puterile protectoare… Sistemul, hotărâște sistemul? Franța, mai ales, dar nimeni nu se aștepta să învingă Trump. În acel moment în România, nu că nu trebuia să fie un pro-rus, ci unul pro-Trump. Asta cred că este explicația. De-aia l-au lăsat și și-au dat seama că este pro Trump. De aia pot să spun lucru care enervează pe mulți din colegii noștri, că de aia l-au scos și pe Ciolacu. Și pe Lasconi. Le atribui o gândire destul de subtilă, ceea ce nu e cazul. Cel care a fost ales, și se vede asta deja, este pionul absolut.”, a explicat jurnalistul.

