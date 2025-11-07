Unde poate fi văzut cel mai mic PONEI din lume. Simpaticul animal are doar 50 de centimetri înălțime și 35 de kilograme

Cel mai mic ponei din lume are doar 50 de centimetri înălțime și poate fi văzut într-o fermă din vestul Germaniei, el având și un nume: Pumuckl.

Față de ceilalți ponei din rasa Shetland, care cântăresc în jur de 120 de kilograme, micuțul căluț a ajuns doar la 35 de kilograme.

A ajuns rapid în atenția tuturor, mai ales pe rețelele sociale, iar proprietara acestuia speră că, într-o zi, va ajunge în Cartea Recordurilor.

„Are un caracter atât de grozav, se apropie de toată lumea, este incredibil de drăguț și aleargă cel puțin la fel de repede ca cei mari”, spune femeia, potrivit bild.de.

Însă, mai are de așteptat până când căluţul va împlini patru ani, pentru că doar atunci poate face solicitarea de omologare a recordului.

FOTO – Captură video: Youtube – Kamera Zwei