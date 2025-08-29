Prima pagină » Actualitate » Unde revine CANICULA în România și când apar și fenomene de instabilitate. După căldura extremă, o masă de aer va traversa zona țării noastre

Unde revine CANICULA în România și când apar și fenomene de instabilitate. După căldura extremă, o masă de aer va traversa zona țării noastre

29 aug. 2025, 12:15, Actualitate
Vineri, la ora 12:00, a intrat în vigoare un cod galben de caniculă, valabil pentru trei județe din vestul țării. Temperaturile vor sări de 37°C la umbră, în Bihor, Arad și Timișoara, iar sâmbăta arșița se mută în sudul țării.

„Astăzi, județele Timiș, Arad și Bihor se vor afla sub incidența unei atenționări meteorologice de cod galben, cu temperaturi deosebit de ridicate 34-37° Celsius, deci vorbim de caniculă. Mâine, pentru județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov și municipiul București, de asemenea, 34-36°, semn că vara se încheie în nota bine cunoscută în care să vorbim de temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă din calendar. Și, astfel, să discutăm de ceea ce înseamnă disconfortul termic ridicat, pentru că este posibil ca și indicele temperatură-umezeală să depășească ușor pragul critic de 80 de unități”, a precizat la Digi 24 Elena Mateescu, director general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Șefa ANM vorbește, însă, și despre o schimbare bruscă a vremii, în perioada următoare.

„Vorbim și de fenomene de instabilitate, este posibil ca manifestările de instabilitate atmosferică, ce vor fi caracterizate prin cantități de apă mai însemnate, 15-20l/m², intensificări ale vântului cu viteze de peste 50-60km/h și posibil și condiții de grindină să fie de interes în special în partea de vest, la început acolo unde deja de mâine temperaturile vor fi în scădere. O masă de aer ce va aborda din nou zona țării noastre, după care și în restul teritoriului, astfel încât după acest interval, în care în partea de vest și sud a țării temperaturile caracterizează o vreme caniculară, ulterior să vorbim doar de temperaturi de 21-24° în Crișana, Banat, dar și în vestul Olteliei, până la 32-33° în estul Munteniei”, a precizat aceasta.

