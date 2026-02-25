Piața imobiliară este în continuă mișcare. În funcție de zonă, de oportunități economice de moment sau perspectivă totul schimbă. În timp ce locuințele s-au scumpit la nivel național, în medie, cu peste 13% în ultimul an, iar prețul pe metru pătrat a ajuns la aproape 2.000 de euro, o proprietate din satul Șoimoș, județul Arad, este scoasă la vânzare pentru doar 10.000 de euro. Potrivit datelor publicate de Imobiliare.ro, aceasta este una dintre cele mai accesibile proprietăți listate în prezent pe piața locală.

Casa este situată în satul Șoimoș, din județul Arad, o zonă rurală liniștită, aflată în apropierea municipiului Arad. Proprietatea include o construcție veche și un teren intravilan cu o suprafață totală de aproape 300 de metri pătrați, preia Click.

O chițimie fermecătoare

Imobilul datează din anul 1928 și are o suprafață construită de 37 de metri pătrați. În prezent, clădirea este încadrată oficial ca anexă gospodărească. Acoperișul este din șindrilă, iar starea generală indică necesitatea unor lucrări de renovare pentru a putea fi utilizată ca locuință propriu-zisă.

Terenul este parțial împrejmuit și oferă posibilitatea unor amenajări ulterioare. Conform informațiilor din anunț, proprietatea poate fi transformată într-o casă de vacanță sau într-un mic refugiu rural pentru cei care își doresc liniște, la un buget redus.

Preț minim într-o piață în creștere

Oferta apare într-un context în care piața imobiliară din România continuă să crească accelerat. Potrivit sursei citate, prețurile locuințelor au urcat, în medie, cu 13,5% în ultimul an, ajungând la 1.974 de euro pe metru pătrat.

Mai mult, în luna ianuarie 2026, proprietarii și dezvoltatorii au cerut cu aproximativ 235 de euro mai mult pentru fiecare metru pătrat comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. În marile orașe, bugetul de 10.000 de euro nu mai acoperă nici măcar avansul pentru un apartament, în timp ce în mediul rural pot apărea astfel de oportunități punctuale.

Riscuri nevăzute, oportunități estimate

Deși prețul este extrem de atractiv, potențialii cumpărători trebuie să ia în calcul costurile suplimentare. Fiind o construcție veche, ridicată în 1928, imobilul necesită investiții pentru consolidare, refacerea acoperișului, modernizarea instalațiilor și eventual schimbarea destinației din anexă în locuință, dacă se dorește acest lucru.

Totuși, pentru cei interesați de un proiect de renovare sau de o investiție cu buget minim, proprietatea din Șoimoș poate reprezenta o variantă accesibilă într-o piață în care prețurile continuă să urce.

Recomandarea autorului: Cât costă cel mai ieftin apartament de 3 camere din București. A fost construit în 1970 și se află la parter