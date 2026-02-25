Prima pagină » Actualitate » Cum a reușit o femeie să evite taxa de bagaj la avion, pentru a lua mai multe haine cu ea: „Este a doua oară când fac asta și știam că funcționează”

25 feb. 2026
FOTO - Caracter ilustrativ: Profimedia

Laura Poole, o britanică în vârstă de 33 de ani, a preferat o variantă alternativă în loc să achite un bagaj suplimentar la zbor. Femeia a zburat din Bristol către Glasgow, în data de 22 februarie 2026, cu o cursă a companiei Ryanair, plătind aproximativ 70 de euro pentru zborul dus-întors.

Dar, pentru că urma să stea o lună în deplasare, avea nevoie de mai multe haine decât încăpeau într-un rucsac, potrivit Mirror.co.uk. Iar ideea de evita taxa pentru încă un bagaj i-a venit după ce a observat sistemul de livrare folosit pe o platformă online.

Astfel, și-a împachetat „cel puțin” cinci ținute – inclusiv sacouri și rochii – în geanta de sală, pe care a învelit-o într-o pungă și a sigilat-o cu bandă adezivă, apoi a lăsat-o într-un locker cu câteva zile înainte de plecare. Coletul a ajuns în siguranță la scurt timp după sosirea sa la destinație.

„Am lucruri mai bune pe care să-mi cheltuiesc banii. Este a doua oară când fac asta și știam că funcționează”, a explicat ea.

Taxa de bagaj la Ryanair

Taxele de bagaj ale Ryanair variază în funcție de rută și momentul achiziției, putând ajunge la aproximativ 60 de euro, dacă sunt plătite la aeroport.

Un avion Ryanair a aterizat de urgență, după ce 9 pasageri au fost răniți în urma turbulenţelor provocate de o furtună puternică

Sursa foto – caracter ilustrativ: Shutterstock

Excesul de greutate costă în jur de 11 euro pentru fiecare kilogram în plus, iar un bagaj prea mare la poartă poate ajunge la aproape 75 de euro pentru a fi trimis la cală.

Ea și-a pus în rucsacul de cabină haine pentru două-trei zile și spune că nu ar trimite niciodată obiecte cu valoare sentimentală. Postarea sa pe Facebook a devenit virală, deși unii au criticat-o, iar alții au numit-o „genială”. De altfel, la întoarcere, va folosi din nou aceeași metodă și va mai economisi, astfel, aproximativ 27 de euro.

Un pilot Ryanair ar fi fost scos inconștient din avion, pe Aeroportul Cluj. Traficul aerian a fost perturbat

Pasager dat jos din avion în Italia. A făcut o poză aeronavei, iar compania a considerat acest gest drept „Comportament nepotrivit la îmbarcare"

Un influencer a zburat 1.600 de kilometri doar pentru a bea o halbă din berea sa favorită care costă doar un euro. Cât a plătit pentru zbor

