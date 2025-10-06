Prima pagină » Actualitate » Unele perioade nu aduc vechime în muncă. Ce ani nu se iau în calcul pentru PENSIE

Unele perioade nu aduc vechime în muncă. Ce ani nu se iau în calcul pentru PENSIE

06 oct. 2025, 22:29, Actualitate
Unele perioade nu aduc vechime în muncă. Ce ani nu se iau în calcul pentru PENSIE
FOTO - Caracter ilustrativ

Calculul pensiei este influențat de mai mulți factori, printre care vârsta, contribuțiile la sistemul public și numărul total de ani lucrați. Mulți români cred că orice activitate desfășurată de-a lungul vieții este luată în considerare, dar realitatea este că nu toate perioadele contribuie la stabilirea vechimii în muncă.

Mai exact, există anumite intervale care, conform legislației actuale, nu sunt recunoscute ca vechime, iar neînțelegerea acestor detalii poate duce la surprize neplăcute în momentul pensionării.

Perioadele care se iau în calcul pentru pensie

Vechimea în muncă se calculează doar pentru perioadele în care s-au plătit contribuții la sistemul public de pensii. Așadar, anii în care o persoană nu a avut contract de muncă sau nu a contribuit voluntar la pensii nu sunt incluși în calculul vechimii, notează Playtech.

Pperioadele care nu se iau în calcul la pensie se numără:

  • Perioadele de șomaj neindemnizat – dacă persoana nu a fost înscrisă oficial ca șomer cu indemnizație, timpul respectiv nu este considerat vechime;
  • Anii lucrați „la negru”, fără contract de muncă și fără contribuții declarate. Chiar dacă activitatea a fost reală, lipsa contribuțiilor o face inexistentă din punct de vedere legal;
  • Perioadele de inactivitate dintre locurile de muncă, în care nu s-au realizat venituri și nu s-au plătit contribuții sociale;
  • Concediile fără plată, indiferent de motivul pentru care au fost acordate, nu se consideră vechime în muncă;
  • Suspendarea contractului individual de muncă din alte motive decât concediul medical sau de creștere a copilului – de exemplu, pentru studii, activitate politică sau personală;
  • Activitățile independente (PFA, drepturi de autor etc.) pentru care persoana nu a achitat contribuțiile la pensie;
  • Anumite perioade de detenție sau de absență nemotivată de la serviciu, care nu sunt recunoscute de legislație ca vechime contributivă.

Perioadele care se consideră vechime în muncă și contează la pensie

Există însă și perioade care, deși nu presupun prezența efectivă la locul de muncă, sunt considerate vechime contributivă. Printre acestea se numără:

  • Concediul de maternitate și cel de creștere a copilului, care se includ integral în vechime, fiind considerate perioade asimilate de lege;
  • Perioada studiilor universitare, dacă persoana a urmat o formă de învățământ superior acreditată. Aceasta nu este vechime efectivă, dar poate fi valorificată la pensia de stat dacă s-au achitat contribuții voluntare în acea perioadă;
  • Concediile medicale – indiferent de durata lor, sunt considerate vechime, întrucât contribuțiile sunt plătite în continuare;
  • Serviciul militar – pentru cei care l-au efectuat înainte de 2007, este recunoscut ca vechime în muncă;
  • Stagiile de cotizare voluntară, în care persoanele au ales să contribuie la sistemul public de pensii chiar dacă nu aveau un contract de muncă;
  • Perioadele de șomaj indemnizat, în care statul plătește contribuția la pensie în numele beneficiarului.

Pentru a evita problemele la calculul pensiei, este important ca fiecare persoană să își verifice stagiul de cotizare pe platforma Casei Naționale de Pensii Publice. Doar perioadele în care au fost achitate contribuțiile apar în evidențele oficiale.

Citește și

ACTUALITATE Un judecător al Curţii de Apel din Albania a fost ÎMPUȘCAT mortal în timpul unui proces
22:02
Un judecător al Curţii de Apel din Albania a fost ÎMPUȘCAT mortal în timpul unui proces
ACTUALITATE Un polițist fals a primit mită 55.000 de lei de la un bărbat pentru a scăpa de un dosar penal
21:15
Un polițist fals a primit mită 55.000 de lei de la un bărbat pentru a scăpa de un dosar penal
ACTUALITATE „Reforma” lui Bolojan începe cu o NUMIRE. Premierul a desemnat un nou secretar de stat la Justiție
20:51
„Reforma” lui Bolojan începe cu o NUMIRE. Premierul a desemnat un nou secretar de stat la Justiție
ACTUALITATE România poate impune LEGEA MAJORATULUI DIGITAL. Ce condiții trebuie să îndeplinească minorii pentru a putea zburda liberi online
20:04
România poate impune LEGEA MAJORATULUI DIGITAL. Ce condiții trebuie să îndeplinească minorii pentru a putea zburda liberi online
ACTUALITATE Lista consilierilor lui Nicușor Dan încinge din nou spiritele printre studenți: „Denotă lipsă de INTERES pentru educație”
20:00
Lista consilierilor lui Nicușor Dan încinge din nou spiritele printre studenți: „Denotă lipsă de INTERES pentru educație”
EXCLUSIV Prima zi la Cotroceni, primul scandal. Ludovic Orban, noul consilier al președintelui, încinge spiritele între Nicușor Dan și USR după declarațiile despre alegerile pentru Capitală: „E foarte puțin probabil să mai poată fi organizate anul acesta”
19:54
Prima zi la Cotroceni, primul scandal. Ludovic Orban, noul consilier al președintelui, încinge spiritele între Nicușor Dan și USR după declarațiile despre alegerile pentru Capitală: „E foarte puțin probabil să mai poată fi organizate anul acesta”
Mediafax
Ce pedeapsă ar mai avea de executat Sorin Oprescu în România. Paralela cu Alina Bica
Digi24
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Cancan.ro
Calvarul trăit de Ioana Popescu, înainte de a muri. S-a aflat abia acum, după ce un clip video a fost făcut public. Era vânătă pe corp: 'O să îți arăt și loviturile'
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
Porumboiu susține că Plahotniuc a fost general SIE și a beneficiat de sprijin politic din România
Mediafax
Europa, pe primul loc în clasamentul mondial al fumatului. Cât de des consumă europenii tutun
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Cancan.ro
Care ar putea fi motivele unei DESPĂRȚIRI între Anda Adam și Joseph Eudor! Detaliul observat de fani la Asia Express
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Actrița din „Gossip Girl” și „Anatomia lui Grey” a murit la doar 52 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele din lume (VIDEO)
Evz.ro
Armata voluntară, transformată în obligatorie: Nu există nicio cale de a evita
A1
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea ce părea” Fosta concurentă, dezamăgită de jocurile toxice ale colegului ei: „Mi s-a părut că îi plăcea foarte mult situația în care se afla”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Descopera.ro
Raport: Viața europeană, în pericol din cauza degradării mediului